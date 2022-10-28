28 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

СМИ: частичная мобилизация может завершиться до конца недели

Частичная мобилизация может закончиться в России до следующей недели, ссылаются «Ведомости» на источники в парламенте и администрации президента.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

Как сообщает издание, сборы резервистов могут завершиться в стране на этой неделе. Однако соответствующего указа от российского лидера может не быть.

«Законом „О мобилизации и мобилизационной подготовке“ не предусмотрено указа о завершении частичной мобилизации», — уточняют в материале.

Кроме того, отметил источник в Минобороны, частичную мобилизацию хотели завершить к концу октября-началу ноября, чтобы она не пересекалась с призывом срочников. Его планируют начать 1 ноября.

Как стало известно ранее, покинувшие Россию после начала СВО могут попасть под закон об иноагентах.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость