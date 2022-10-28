СМИ: частичная мобилизация может завершиться до конца недели

Частичная мобилизация может закончиться в России до следующей недели, ссылаются « Ведомости » на источники в парламенте и администрации президента.

Как сообщает издание, сборы резервистов могут завершиться в стране на этой неделе. Однако соответствующего указа от российского лидера может не быть.

«Законом „О мобилизации и мобилизационной подготовке“ не предусмотрено указа о завершении частичной мобилизации», — уточняют в материале.

Кроме того, отметил источник в Минобороны, частичную мобилизацию хотели завершить к концу октября-началу ноября, чтобы она не пересекалась с призывом срочников. Его планируют начать 1 ноября.

Как стало известно ранее, покинувшие Россию после начала СВО могут попасть под закон об иноагентах.