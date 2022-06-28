Смотрите онлайн конференцию Алтай-агро 2022

Программа конференции представлена двумя крупными «блоками»:
- Фермы будущего уже сегодня. Версия поставщиков.
- Инвестиции в инновации. Первые результаты. Версия практиков.
- Доильные залы: новые проекты. Экономический эффект и отдача.
- Сибирские селекционеры — от опытов к закромам Родины.
- Ответ практиков: эксперименты в поле. Что может дать элитное зерно.
- Семеноводческий андеграунд. Кто остается с нами. Перспективы использования импортных сортов.
Состав спикеров конференции впечатляет. Здесь ученые, практики, руководители крупных компаний, представители Министерства сельского хозяйства РФ и Алтайского края.
Познакомиться с программой конференции можно по ссылке
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Телефоны для справок: +7 (3852) 63-35-25, 65−81−07
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