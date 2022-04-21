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Жизнь

Снег, дождь и ветер до 90 км/ч. На Алтае объявили штормовое предупреждение

В Алтайском крае днем 21 апреля и ночью 22 апреля ожидается снег с дождем и усиление ветра, сообщает региональный Гидрометцентр.

Снег. Ветер.
Снег. Ветер.
pixabay.com

«Штормовое предупреждение. В Алтайском крае во второй половине дня 21 апреля и в первой половине ночи 22 апреля ожидаются осадки, местами сильные, в виде дождя, мокрого снега, усиление ветра до 17−22 м/с, по югу местами порывы до 25 м/с», — предупредили синоптики.

В крае ночью 22 апреля ожидается −2…+3 градуса. В Барнауле будет 0…+2.

Днем в регионе обещают +4…+9 градусов. В Барнауле +5…+7.

Ветреная и прохладная погода, примерно +5 градусов, сохранится и 23 апреля. Однако будет уже преимущественно без осадков, но на дорогах появится гололедица.

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