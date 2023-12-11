Снегоход — езда с азартом, но по правилам

Снегоход стал весьма популярной «игрушкой» для зимних развлечений на природе. Катаются взрослые мужчины и женщины, а подчас даже подростки садятся за руль «ревущего зверя».

Но немногие подозревают об опасностях, подстерегающих людей при езде на этом виде транспорта. В инструкциях к снегоходам есть подробное описание правил безопасности: как себя вести при езде, какая скорость является допустимой и так далее. В зимний сезон, когда обладатели снегоходов стараются выехать в лес или поле и освоить новый вид передвижения, соблюдать все меры безопасности необходимо и самому водителю, и окружающим..

Управление снегоходом требует от владельца знаний и опыта, который приходит только со временем, поэтому новичкам не стоит сразу пытаться развивать большую скорость или делать опасные трюки. В темное время суток лучше вообще не садиться за руль снегохода или ехать с максимальной осторожностью. Одежда катающегося человека должна быть аккуратной, то есть без длинных шарфов или других развевающихся предметов. На голове обязательно должен быть надет шлем, а глаза должны защищаться очки. Но, в то же время, одежда обязана согревать и не сковывать движений.

На незнакомой местности старайтесь для начала узнать все близлежащие дороги или тропы, по которым можно передвигаться. Не стоит заезжать на покрытые льдом водоемы – под массой снегохода лед может дать трещину. В лесу также стоит соблюдать ряд меры предосторожности. Низко расположенные ветки могут поцарапать лицо, а на большой скорости и вовсе выбить водителя из снегохода. На земле под снегом лежат упавшие ранее ветки, которых можно не заметить, а при быстрой езде это становится реальной угрозой.

Безопасная эксплуатация снегоходной техники

Госавтоинспекция Алтайская края напоминает основные требования к водителям снегоходов.

Лицо, управляющее снегоходом, должно иметь при себе удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) категории «А1».

Снегоход должен быть зарегистрирован в установленном порядке; У снегохода должен быть пройден ежегодный технический осмотр; На снегоходе должен иметься минимальный набор инструментов и необходимых запчастей (ремень вариатора, свечи, лампочки и т.д.); На снегоходе должен иметься дополнительный запас топлива.

ВНИМАНИЕ!

Снегоход не предназначен для движения по улицам и дорогам общего пользования. Однако при движении как по зимнему бездорожью, так и во всех иных местах, где возможно движение других транспортных средств, водитель должен подчиняться Правилам дорожного движения, строго соблюдая их требования.

Полезные советы для владельцев снегоходов

Одежда для поездок на снегоходе отличается от любой зимней. Не подойдут пуховик, теплые джинсы и шерстяные варежки. Вот несколько рекомендаций, как правильную экипировку для снегохода, чтобы ездить было не только тепло, но и безопасно.

Как выбрать шлем

Шлем подбирают в первую очередь. Он должен комфортно сидеть на голове, не давить и не болтаться.

Существуют туристические и спортивные шлемы. У туристов стеклом прикрывается лицо. А спортсмены держат его открытым, защищая глаза специальными очками. Поэтому шлемы у них без стекол.

Перед покупкой шлем рекомендуют примерять на подшлемник и минут пять в нем посидеть.

Подшлемник, кстати, держит тепло, защищает от пота, пропускает воздух. Это термобелье для головы. При поездках на снегоходе он необходим.

Для шлемов есть специальные сертификаты.

В России чаще всего можно встретить маркировку ECE 22.05. При выборе головной экипировки рекомендуется обращать внимание именно на эту сертификацию. В таком шлеме можно кататься и на Алтае, и в швейцарских Альпах.

Как подобрать костюм для снегохода

Выбрать экипировку не так просто, как может показаться. Дело в том, что для каждого вида катания на снегоходе нужна своя одежда.

Неэкстремальное катание. Чтобы добраться на снегоходе на рыбалку, охоту или в загородный домик, понадобится моносьют. Это такой комбинезон, который состоит из верхней и нижней части. То есть куртка сливается со штанами. Костюм долго хранит тепло. В нем нет дополнительной защиты, потому что не предполагается катание по скоростным трассам или горной местности.

Скоростная езда по снежным трассам. Вот здесь как раз и нужна одежда, в которую будут вшиты налокотники, наколенники, защита для бедер. Причем сам костюм должен быть облегченным, чтобы не сковывал движения и не перегревал тело.

Отдельный вид моносьютов есть для тех экстремалов, которые катаются на снегоходе в горах. Он должен быть не только удобным, но и влагостойким. Карманы для дополнительного снаряжения — обязательная функция таких комбинезонов. У одежды должна быть хорошая вентиляция — перегрева нужно избегать.

Как и для прошлого вида катания, у костюма должна быть дополнительная защита локтей, колен, бедер.

Как подобрать ботинки и перчатки для езды на снегоходе

Как и во всей экипировке, в обуви важно, чтобы она была теплой, но не препятствовала испарению влаги. А в случае падения со снегохода ботинки должны помочь избежать травм лодыжки и голени.

Для этого у снегоходной обуви есть специальная гибкая фиксирующей накладка.

Примерять такие ботинки нужно не менее десяти минут, чтобы заметить все плюсы и минусы.

Перчатки же должны быть из ткани, которая не замерзает на улице и, конечно, не промокает. В идеале у этой части экипировки должно быть несколько слоев, которые при необходимости можно носить отдельно.

Во внешнем слое может быть использована кожа и другие защитные покрытия от воды и грязи, во внутренней части применяется утеплитель.