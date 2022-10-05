Снова ждем дождь и мокрый снег. Какая погода будет в Алтайском крае в ближайшие дни

Погода в Алтайском крае
Днем 5 октября в регионе будет +7…+12 градусов.
В северных районах местами небольшие дожди. Ветер западный, 4−9 м/с.
В ночь на 6 октября — 0…+5 градусов, местами небольшие, по востоку местами умеренные дожди, в предгорьях возможно с мокрым снегом.
Ветер юго-западный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Погода в Барнауле
В столице края 5 октября будет +7…+9 градусов.
Без осадков. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с.
В ночь на 6 октября — +1…+3 градуса, небольшой дождь.
Ветер юго-западный 3−8 м/с.