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Жизнь

Снова ждем дождь и мокрый снег. Какая погода будет в Алтайском крае в ближайшие дни

Минусовой температуры в ближайшие два дня в Алтайском крае не ожидается, но снег пойти все же может, пишут региональные синоптики.

Снегопад и метель 29 сентября в Барнауле.
Снегопад и метель 29 сентября в Барнауле.
altapress.ru.

Погода в Алтайском крае

Днем 5 октября в регионе будет +7…+12 градусов.

В северных районах местами небольшие дожди. Ветер западный, 4−9 м/с.

В ночь на 6 октября — 0…+5 градусов, местами небольшие, по востоку местами умеренные дожди, в предгорьях возможно с мокрым снегом.

Ветер юго-западный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Погода в Барнауле

В столице края 5 октября будет +7…+9 градусов.

Без осадков. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с.

В ночь на 6 октября — +1…+3 градуса, небольшой дождь.

Ветер юго-западный 3−8 м/с.

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