Соблюдайте правила и будьте внимательными на зимних дорогах, особенно в новогодние праздники

Госавтоинспекция обратилась к автомобилистам с просьбой быть осторожными на зимних дорогах, особенно в новогодние праздники.

Дорожная безопасность

С наступлением зимнего периода на дорогах образуется снежный накат, вследствие чего от водителя требуется предельная концентрация внимания. Другим должно стать и поведение при управлении транспортным средством. Каким бы профессионалом ни был бы водитель, какие бы качественные шины ни стояли на его надежном автомобиле — правила дорожного движения предусматривают особое зимнее поведение.

Скорость должна соответствовать конкретным погодным условиям с учетом установленного скоростного режима. Это самое главное.

Рискованные маневры, в том числе «управляемые заносы» при движении по проезжей части общего пользования недопустимы — оставьте эти эксперименты для закрытых трасс.

В зимний период люди гибнут на дорогах в первую очередь из-за пренебрежения ПДД

Основными нарушениями у водителей, повлекшими дорожно-транспортные происшествия с трагическими последствиями явились:

несоблюдение очередности проезда перекрестков;

нарушение правил проезда пешеходных переходов;

управление транспортным средством в состоянии опьянения;

выезд на полосу встречного движения;

нарушение правил обгона.

Зимние развлечения на дорогах

Что еще должно произойти, чтобы взрослые наконец-то поняли, что бублик, снегокат и другие развлечения — это не средство передвижения участников дорожного движения!

Ежегодно в зимнее время происходят ДТП с участием детей и взрослых, приводящие к трагическим последствиям, которые решили поразвлечься и покататься на «бубликах», санках и снегокатах, прицепившись к автомобилю.

Одно неосторожное движение рулём, всего лишь одно прикосновение к педали тормоза — и «прицепленный» наездник окажется под колесами транспортного средства. Это факты и реальные люди, погибшие в таких ДТП.

И еще. Не менее важное

Что такое автомобиль. Кажется этот вопрос несколько забавным, не правда ли? Однако когда мы говорим про безопасность дорожного движения, то значение автомобиля должно быть только одно — источник повышенной опасности.

Знаете ли вы, что когда пассажир садится к вам в автомобиль, именно вы несёте прямую ответственность за него? Водитель, садясь за руль, берет на себя ответственность за любые последствия, которые могут произойти при участии в дорожном движении, в том числе и причинение телесных повреждений, которые могут наступить как по его вине, так и нет. Поэтому, стоит всегда соблюдать все требования Правил дорожного движения, соблюдать скоростной режим, не совершать необдуманных, опасных маневров и всегда использовать ремни безопасности, как водителю, так и его пассажирам.

Ремень безопасности — наиболее эффективное устройство транспортного средства, позволяющее уменьшить тяжесть последствий при дорожно-транспортном происшествии. Однако для того, чтобы ремень безопасности защитил, пассажиры должны понимать необходимость их использования, выполнять свои обязанности, соблюдать правила и пристегиваться, — и, таким образом, заботиться о себе и окружающих.

Помните, что помимо требований ПДД — ремень безопасности действительно спасает жизни.

Госавтоинспекция напоминает — управление транспортом в состоянии опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений

Управление транспортным средством требует от водителя точной координации движений и концентрации внимания. Употребление алкоголя резко снижает эти показатели. Пьяный водитель представляет собой огромную угрозу для всех участников дорожного движения: для пассажиров, пешеходов, других водителей.

Каждый третий пьяный водитель рано или поздно убивает человека — другого участника дорожного движения. А это уже не закрыть никакими лишениями прав и другими ограничениями. В Алтайском крае за 11 месяцев текущего года по вине пьяных водителей погибли 48 человек и 288 получили травмы. Помните, что вы несете ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь других участников дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30000 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, а при повторном управлении — уголовная ответственность.

Санкции ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет; штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов и принудительные работы на срок до 2-х лет с дополнительным наказанием в виде лишения права управления транспортного средства на срок 3 года.

Соблюдение правил и норм дорожной безопасности позволит избежать тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Только вместе мы сможем сделать наши дороги безопаснее, ведь безопасность — дело каждого из нас.