Собор Пресвятой Богородицы: народные приметы и традиции 8 января

После Рождества Христова верующие отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Церковные праздник существует давно и официальное празднование установили еще в 681 году. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Собора Пресвятой Богородицы

Православная церковь 8 января восхваляет Богоматерь, родившую Спасителя. Помимо нее в церкви чтят и других лиц, близких Иисусу Христу и Деве Марии. Совершается память царя Давида, который был предком по плоти Иисуса Христа; святого Иосифа Обручника, мужа Богородицы, и святого Иакова.

Также в народе этот день прозвали «Бабьими кашами» и поздравляли бабок-повитух и рожениц. Хозяйки варили кашу и угощали ей гостей. А недавно родившим женщинам приносили пироги.

Женщины приходили к повитухам, принимавшим у них роды, поздравляли с профессиональным праздником и дарили подарки.

Что нельзя делать 8 января?

Запрещено ругаться и грубить тем , кто помогает женщинам родить ( повитухам и акушеркам), и к самим роженицами — можно навлечь на себя несчастья.

кто помогает женщинам родить повитухам и акушеркам), и к самим роженицами — можно навлечь на себя несчастья. Нельзя показывать незнакомым людям новорожденных детей, младше 40 дней — они могут сглазить младенца.

Не стоит пускать на ночлег посторонних людей в дом, где есть новорожденный.

Не рекомендуется шить, вязать, заниматься прочим рукоделиями — это может привести к проблемам со зрением.

Нельзя заниматься домашними делами: мыть, стирать, гладить — можно спугнуть достаток в доме.

Приметы Собора Пресвятой Богородицы