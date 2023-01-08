8 января
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Жизнь

Собор Пресвятой Богородицы: народные приметы и традиции 8 января

После Рождества Христова верующие отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Церковные праздник существует давно и официальное празднование установили еще в 681 году. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Женщина. Беременность.
Женщина. Беременность.
https://unsplash.com/

Традиции Собора Пресвятой Богородицы

Православная церковь 8 января восхваляет Богоматерь, родившую Спасителя. Помимо нее в церкви чтят и других лиц, близких Иисусу Христу и Деве Марии. Совершается память царя Давида, который был предком по плоти Иисуса Христа; святого Иосифа Обручника, мужа Богородицы, и святого Иакова.

Также в народе этот день прозвали «Бабьими кашами» и поздравляли бабок-повитух и рожениц. Хозяйки варили кашу и угощали ей гостей. А недавно родившим женщинам приносили пироги.

Женщины приходили к повитухам, принимавшим у них роды, поздравляли с профессиональным праздником и дарили подарки.

Беременная женщина.
Беременная женщина.
unsplash.com/

Что нельзя делать 8 января?

  • Запрещено ругаться и грубить тем, кто помогает женщинам родить (повитухам и акушеркам), и к самим роженицами — можно навлечь на себя несчастья.

  • Нельзя показывать незнакомым людям новорожденных детей, младше 40 дней — они могут сглазить младенца.

  • Не стоит пускать на ночлег посторонних людей в дом, где есть новорожденный.

  • Не рекомендуется шить, вязать, заниматься прочим рукоделиями — это может привести к проблемам со зрением.

  • Нельзя заниматься домашними делами: мыть, стирать, гладить — можно спугнуть достаток в доме.

Женщина. Беременность.
Женщина. Беременность.
unsplash.com/

Приметы Собора Пресвятой Богородицы

  • Снег к рукам прилипает — к теплу.
  • Если зяблики запели, скоро потеплеет.
  • Если после заката небо красное, то сильно похолодает.
  • Северный ветер — к морозу.
  • Вьюга и мороз сулят холодное лето.

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