Собор Пресвятой Богородицы: народные приметы и традиции 8 января

Традиции Собора Пресвятой Богородицы
Православная церковь 8 января восхваляет Богоматерь, родившую Спасителя. Помимо нее в церкви чтят и других лиц, близких Иисусу Христу и Деве Марии. Совершается память царя Давида, который был предком по плоти Иисуса Христа; святого Иосифа Обручника, мужа Богородицы, и святого Иакова.
Также в народе этот день прозвали «Бабьими кашами» и поздравляли бабок-повитух и рожениц. Хозяйки варили кашу и угощали ей гостей. А недавно родившим женщинам приносили пироги.
Женщины приходили к повитухам, принимавшим у них роды, поздравляли с профессиональным праздником и дарили подарки.
Что нельзя делать 8 января?
- Запрещено ругаться и грубить тем, кто помогает женщинам родить (повитухам и акушеркам), и к самим роженицами — можно навлечь на себя несчастья.
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Нельзя показывать незнакомым людям новорожденных детей, младше 40 дней — они могут сглазить младенца.
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Не стоит пускать на ночлег посторонних людей в дом, где есть новорожденный.
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Не рекомендуется шить, вязать, заниматься прочим рукоделиями — это может привести к проблемам со зрением.
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Нельзя заниматься домашними делами: мыть, стирать, гладить — можно спугнуть достаток в доме.
Приметы Собора Пресвятой Богородицы
- Снег к рукам прилипает — к теплу.
- Если зяблики запели, скоро потеплеет.
- Если после заката небо красное, то сильно похолодает.
- Северный ветер — к морозу.
- Вьюга и мороз сулят холодное лето.
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