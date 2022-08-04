Соколовский Дом культуры ремонтируют в рамках партпроекта «Культура малой родины»

Из федерального бюджета на текущий ремонт ДК в селе Соколово выделено почти 5 млн рублей, еще 1 млн рублей — из краевого бюджета. Кроме того, учреждение получило еще 3 млн рублей из районного бюджета. На эти деньги здесь ремонтируют внутренние помещения и фасад, меняют окна и двери, ведут электромонтажные работы. В зрительном зале будут установлены новые кресла. Планируется, что Дом культуры начнет работать в привычном режиме с 11 сентября.
«Радостно отметить, что все работы выполняются в срок. Мы видим заинтересованность в обновлении Дома культуры жителей села, которые активно помогают нам контролировать ремонтные работы. Мы также видим, насколько востребован проект „Культура малой родины“ в Зональном районе», — отметил Артем Сафонов.
Действительно, в 2019 году здесь отремонтировали районный ДК в рамках реализации партийного проекта, рассказал начальник отдела по культуре администрации Зонального района Олег Марков. При этом местные власти дополнительно вкладывают собственные средства в обновление учреждений.
В региональном отделении «Единой России» готовы поддерживать инициативные муниципалитеты.
«Нам важно, чтобы Алтайский край продолжил участие в федеральном партпроекте, ведь в его основу легли пожелания людей по поводу ремонта домов культуры, которые они озвучивали на встречах с партийцами. Затем обновление учреждений культуры стало частью народной программы „Единой России“. С 2017 года в рамках партийного проекта в Алтайском крае отремонтировано более 50 ДК в небольших селах и малых городах, на реализацию проекта региону было выделено свыше 200 млн рублей. Работа по обновлению домов культуры продолжится и в новом году. В партии готовы оказывать помощь муниципалитетам, проявляющим инициативу», — заключила Наталья Кувшинова.