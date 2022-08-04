Соколовский Дом культуры ремонтируют в рамках партпроекта «Культура малой родины»

В этом году в селах Алтайского края ремонтируют 23 дома культуры в рамках реализации федерального проекта «Единой России» «Культура малой родины». Всего на ремонт выделено 45 млн рублей. Одну из самых крупных сумм на обновление здания получил Соколовский Дом культуры в Зональном районе. Накануне там побывали заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Наталья Кувшинова и член комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике, единоросс Артем Сафонов . Они ознакомились с ходом ремонтных работ.

Из федерального бюджета на текущий ремонт ДК в селе Соколово выделено почти 5 млн рублей, еще 1 млн рублей — из краевого бюджета. Кроме того, учреждение получило еще 3 млн рублей из районного бюджета. На эти деньги здесь ремонтируют внутренние помещения и фасад, меняют окна и двери, ведут электромонтажные работы. В зрительном зале будут установлены новые кресла. Планируется, что Дом культуры начнет работать в привычном режиме с 11 сентября.

«Радостно отметить, что все работы выполняются в срок. Мы видим заинтересованность в обновлении Дома культуры жителей села, которые активно помогают нам контролировать ремонтные работы. Мы также видим, насколько востребован проект „Культура малой родины“ в Зональном районе», — отметил Артем Сафонов.

Действительно, в 2019 году здесь отремонтировали районный ДК в рамках реализации партийного проекта, рассказал начальник отдела по культуре администрации Зонального района Олег Марков. При этом местные власти дополнительно вкладывают собственные средства в обновление учреждений.

В региональном отделении «Единой России» готовы поддерживать инициативные муниципалитеты.