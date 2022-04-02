30 марта после полугодичного перерыва состоялся первый рейс по маршруту Худжанд — Барнаул — Худжанд, сообщил Барнаульский аэропорт.

Загрузка на прилет и вылет составила 75%, что говорит о востребованности направления, отметили в пресс-центре воздушной гавани.

Рейсы выполняются по средам и субботам авиакомпанией «Уральские авиалинии».

По средам — вылет из Худжанда в 08:40 , прилет в Барнаул в 13:30. Вылет из Барнаула в 17:30 , прилет в Худжанд в 18:20.

прилет в Барнаул в 13:30. Вылет из Барнаула в 17:30 прилет в Худжанд в 18:20. По субботам — вылет из Худжанда в 08:20 , прилет в Барнаул в 13:10. Вылет из Барнаула в 17:10 , прилет в Худжанд в 18:00.

Худжанд — второй по значимости город в Таджикистане, его называют Северной столицей.

Пассажиры могут въезжать в Таджикистан без каких-либо ограничений, связанных с COVID-19: ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании не требуется. Достаточно иметь на руках загранпаспорт.

А 2 апреля авиакомпания «ЮТэйр» возобновила полеты по маршруту Барнаул — Сургут.