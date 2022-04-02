Загрузка на прилет и вылет составила 75%, что говорит о востребованности направления, отметили в пресс-центре воздушной гавани.
Рейсы выполняются по средам и субботам авиакомпанией «Уральские авиалинии».
- По средам — вылет из Худжанда в 08:40, прилет в Барнаул в 13:30. Вылет из Барнаула в 17:30, прилет в Худжанд в 18:20.
- По субботам — вылет из Худжанда в 08:20, прилет в Барнаул в 13:10. Вылет из Барнаула в 17:10, прилет в Худжанд в 18:00.
Худжанд — второй по значимости город в Таджикистане, его называют Северной столицей.
Пассажиры могут въезжать в Таджикистан без каких-либо ограничений, связанных с COVID-19: ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании не требуется. Достаточно иметь на руках загранпаспорт.
А 2 апреля авиакомпания «ЮТэйр» возобновила полеты по маршруту Барнаул — Сургут.