2 апреля
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Жизнь

Состоялся первый после долгого перерыва полет Барнаул — Худжанд

30 марта после полугодичного перерыва состоялся первый рейс по маршруту Худжанд — Барнаул — Худжанд, сообщил Барнаульский аэропорт.

Самолет в ясном небе.
Самолет в ясном небе.
СС0

Загрузка на прилет и вылет составила 75%, что говорит о востребованности направления, отметили в пресс-центре воздушной гавани.

Рейсы выполняются по средам и субботам авиакомпанией «Уральские авиалинии».

  • По средам — вылет из Худжанда в 08:40, прилет в Барнаул в 13:30. Вылет из Барнаула в 17:30, прилет в Худжанд в 18:20.
  • По субботам — вылет из Худжанда в 08:20, прилет в Барнаул в 13:10. Вылет из Барнаула в 17:10, прилет в Худжанд в 18:00.

Худжанд — второй по значимости город в Таджикистане, его называют Северной столицей.

Пассажиры могут въезжать в Таджикистан без каких-либо ограничений, связанных с COVID-19: ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании не требуется. Достаточно иметь на руках загранпаспорт.

А 2 апреля авиакомпания «ЮТэйр» возобновила полеты по маршруту Барнаул — Сургут.

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