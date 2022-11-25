Сотрудника «Росводоканал Барнаул» признали лучшим наставником

-Можно разработать множество инструкций, стандартов и справочников, формирующих у новичка знания, провести развивающие умения тренинги, при этом в введении в профессию для него гораздо эффективнее будет пример работы наставника с решением задач в «полевых» условиях", передача опыта в формате живого общения, — рассказала Наталья Семикрас.

Общий трудовой стаж Натальи Семикрас чуть больше 27 лет, из них почти 13 — в барнаульском водоканале. А её компетенции по мнению коммерческого директора предприятия Андрея Звягинцева — ценный нематериальный актив компании.