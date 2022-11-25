25 ноября
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Жизнь

Сотрудника «Росводоканал Барнаул» признали лучшим наставником

Начальник центра обслуживания абонентов «Росводоканал Барнаул» Наталья Семикрас удостоена диплома ежегодного краевого конкурса «Лучший шеф-наставник». Руководитель вошла в число 12-ти победителей из различных сфер деятельности, награждение которых состоялось в Правительстве Алтайского края.

Награждение Натальи Семикрас.
Награждение Натальи Семикрас.
Фото предоставлено пресс-службой «Росводоканал Барнаул»

-Можно разработать множество инструкций, стандартов и справочников, формирующих у новичка знания, провести развивающие умения тренинги, при этом в введении в профессию для него гораздо эффективнее будет пример работы наставника с решением задач в «полевых» условиях", передача опыта в формате живого общения, — рассказала Наталья Семикрас.

Общий трудовой стаж Натальи Семикрас чуть больше 27 лет, из них почти 13 — в барнаульском водоканале. А её компетенции по мнению коммерческого директора предприятия Андрея Звягинцева — ценный нематериальный актив компании.

— Наталья Валерьевна уже много лет работает в водоканале. Она стояла у истоков создания кол-центра предприятия в 2010 году. Она в курсе практически всех аспектов деятельности предприятия и учит также детально разбираться в них своих сотрудников. Опыт, знания и преданность Натальи Семикрас профессии — это неизмеримая, но при этом очень большая ценность — отметил Андрей Сергеевич.

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