Сотрудника «Росводоканал Барнаул» признали лучшим наставником

-Можно разработать множество инструкций, стандартов и справочников, формирующих у новичка знания, провести развивающие умения тренинги, при этом в введении в профессию для него гораздо эффективнее будет пример работы наставника с решением задач в «полевых» условиях", передача опыта в формате живого общения, — рассказала Наталья Семикрас.
Общий трудовой стаж Натальи Семикрас чуть больше 27 лет, из них почти 13 — в барнаульском водоканале. А её компетенции по мнению коммерческого директора предприятия Андрея Звягинцева — ценный нематериальный актив компании.
— Наталья Валерьевна уже много лет работает в водоканале. Она стояла у истоков создания кол-центра предприятия в 2010 году. Она в курсе практически всех аспектов деятельности предприятия и учит также детально разбираться в них своих сотрудников. Опыт, знания и преданность Натальи Семикрас профессии — это неизмеримая, но при этом очень большая ценность — отметил Андрей Сергеевич.