Сотрудники Алтайского заповедника прошли на лыжах почти 400 км, чтобы пересчитать животных

Сотрудники Алтайского заповедника провели зимний маршрутный учет в удаленных урочищах. Четыре человека за 27 дней прошли на лыжах 373 км.

В Алтайском заповеднике прошёл зимний учёт животных в местах зимовок копытных

Маршрут пролегал от берегов Телецкого озера до восточной границы Алтайского заповедника, совпадающей с границей между республиками Алтай и Тыва.

«В ходе работ было проведено обслуживание 6 автоматических фотокамер, получено 20326 снимка, встречены пересечения следов 16 видов животных», — рассказали в заповеднике.

«Путешествие» было непростым: снег был рыхлым и не глубоким, лыжи проваливались почти до земли.

Зато такая погода поспособствовала благоприятной зимовке копытных. По долинам рек наблюдались концентрации маралов, лосей, в отдельных урочищах — косуль.

Следы волков отмечались только по побережью Телецкого озера, росомаха отмечалась даже в самых удаленных и многоснежных урочищах.

«Учет животных, по предварительным результатам, показал рост численности лосей, косуль, чаще стали регистрироваться следы колонков. В то же время заметно меньше стало белки, кабарги. Всплеск численности кабанов, наблюдаемый в окрестностях Телецкого озера, в центральной части заповедника не заметен, характерные „траншеи“, оставляемые этими животными в снегу, отмечались единично», — рассказали сотрудники заповедника.

Проведенные работы позволят точнее и корректнее определить численность животного населения на заповедной территории.