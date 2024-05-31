Социалисты озвучили предложения совершенствования налогового законодательства

Налоги нередко становятся темой для обсуждения со стороны политиков, бизнесменов и простых граждан. Звучат предложения совершенствовать систему таким образом, чтобы и государство имело достаточные поступления в бюджеты всех уровней, и налогоплательщики не несли на себе тяжелое бремя. Фракция «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме на днях направила ряд конкретных тезисов по изменению налоговой системы председателю Комитета ГД по бюджету и налогам Андрею Макарову . Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Как отмечают социалисты со ссылкой на депутата Госдумы Александра Терентьева, предложенные меры позволят не только навести порядок в фискальной системе, но и сделают ее справедливее.

Пресс-служба СРЗП в Алтайском крае опубликовала основные тезисы фракции, выдвинутые на обсуждение в Госдуму. Так, они предлагают установить мораторий на изменение любых налоговых и неналоговых платежей для малого и среднего бизнеса, для высокотехнологичных отраслей, обрабатывающих производств, промышленности сроком на пять лет. Снизить НДС с 20% до 15%.

Как пишут социалисты, их представители в Госдуме намерены добиться отмены "налогового маневра", повысив экспортную пошлину на нефть, уменьшив доходность поставки нефти за рубеж и увеличив объемы нефти для переработки, производства моторного топлива и его реализации на внутреннем рынке. Также есть предложение распространить налог на сверхприбыль в размере 10% разовой выплаты от суммы превышения прибыли на компании угольной и нефтегазовой отрасли, банковского сектора. Они предлагают повысить налоговые ставки на определенные налоговые объекты игорного бизнеса, увеличить ставку по налогу на прибыль организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, повысить ставку НДФЛ на доходы от 24 до 200 млн рублей в год до 18%, на доходы от 200 до 500 млн – до 20%, на доходы свыше 500 млн рублей установить ставку в 25%;

Ряд предложений касается социально-уязвимой категории граждан. Так, социалисты настаивают на отмене НДФЛ на доходы ниже прожиточного минимума, возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров, введении социальной доплаты до уровня прожиточного минимума для всех работающих граждан, чей доход не достигает уровня прожиточного минимума в регионе.

Есть в списке предлагаемые поправки в Бюджетный кодекс страны. Например, социалисты хотят ввести принцип социальной ориентированности бюджетной системы, предусмотреть положение о том, что при разработке бюджетов разного уровня средства в первую очередь должны выделяться на программы в области культуры, образования, здравоохранения на уровне не менее 7, 7 и 3% от уровня ВВП соответственно.

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