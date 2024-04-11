Социалисты предлагают правительству РФ увеличить компенсации пострадавшим из-за паводка

39 регионов России этой весной пострадали от паводка. В ряде введен режим ЧС федерального значения. Жители этих территорий, пострадавшие в результате стихии, получат компенсации и выплаты. Их размер предусмотрен правилами, утвержденными правительством РФ.

Пострадавшие могут единовременно получить 10 тысяч рублей на человека, матпомощь из-за частичной утраты имущества составляет 50 тысяч, полной — 100 тысяч, за вред здоровью — 200 тысяч рублей. Если травма средней или тяжелой степени — 400 тысяч рублей. В случае гибели человека его родственникам выплатят миллион рублей.

В Госдуме считают, что размеры выплат, которые не индексировались 10 лет, недостаточны. Так «Справедливая Россия — За правду» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить федеральные выплаты в связи с паводком на каждого пострадавшего, за утрату имущества, за вред здоровью и иные.

Затоплены сотни домов и участков, пострадали сотни людей. Паводок бушует не только в Алтайском крае, но и в других регионах. Пострадавшим от ударов стихии необходима дополнительная помощь от государства, — цитирует политика пресс-служба регионального отделения.

Также социалисты настаивают на проведении проверки всех гидротехнических сооружений, разработке программы их модернизации и строительству новых объектов.

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