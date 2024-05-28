Социалисты продолжают проводить приемы в селах Алтайского края

Медицина, дороги, водоснабжение, социальная сфера - пожалуй, ключевые проблемы большинства алтайских сел. В этом убеждаются парламентарии, проводя личные приемы граждан. Так помощники депутата Госдумы Александра Терентьева, продолжая практику выездной общественной приемной, собрали обращения жителей Крутишки, Киприно, Ильинки, Иня Шелаболихинского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду».

В общей сложности, говорят партийцы, за два дня было принято более 20 человек, которые рассказали о насущных проблемах. Так жители села Крутишка обратились к депутату Госдумы по вопросам медицины, водоснабжения и дорог.

Эти темы не обошли стороной ни один населенный пункт, в котором мы работали. Что говорит о системности поднимаемых вопросов. Данные проблемы набили оскомину и находятся на повестке во многих муниципалитетах и не один год. Необходимы комплексные, программные решения, - цитирует пресс-служба руководителя Общественной приемной Александра Терентьева Оксану Молодых, которая вела прием.

Так, социалисты рассказали, что в Крутишке амбулатория обслуживает 4 села, примерно 1600 человек. Ранее прием вели по живой очереди, и пациенты свободно попадали на него. После того как организовали запись через районную регистратуру, приходится ждать около недели. Представители партии заверили, что Александр Терентьев попросит Минздрав вернуться к удобному для людей варианту, а не для отчетности чиновников.

В «СРЗП» добавляют, что пожаловались местные жители и на низкое качество воды. Депутат Госдумы намерен выяснить у главы района и в профильном министерстве края, когда планируют продолжить работу по замене изношенного водопровода. Много претензий у селян и к местным дорогам. Причем, с их слов, асфальт пытались делать несколько лет назад, демонтировав старый на части улицы, затем восстановили, но частично.

Социалисты рассказали, что жители села Иня обратились к думцу по поводу строительства нового здания для местного отделения Почты, ремонту пожарной части, местной школы, памятника участникам Великой Отечественной войны, поделились опасениями по поводу сокращения свободной земли для пастбищ. Волнует их судьба местного ФАПа, который был открыт еще в 2016 году, но на данный момент не имеет медицинского работника на постоянной основе.

Пресс-служба регионального отделения партии уточняет, что по некоторым проблемам специалистами Общественной приемной Александра Терентьева на месте оказана помощь в составлении письменных заявлений, по остальным информация взята в проработку.

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