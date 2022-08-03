Совет психолога. Как не завидовать людям из соцсетей и почему нас бесит «успешный успех»

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Как не завидовать людям из соцсетей и почему нас бесит «успешный успех»?". Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина .

Указать на потребности

Не спешите ругать себя за такое неоднозначное чувство как зависть. Наш эксперт утверждает, что его напрасно демонизируют.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Зависть может стать прекрасным индикатором, способным «подсветить» те моменты, которые вам хочется изменить в собственной жизни. Приведу пример: вот девушка кусает локти на такой же телефон, как у ее соседки. Это означает лишь то, что таким образом она узнала о своей потребности в новом гаджете. Таким же образом можно прозреть в отношении чего-то нематериального: знаний, навыков.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина. Предоставлено altapress.ru.

«Причесанные» трудности

Ситуация усложняется, когда зависть направлена на человека по ту сторону экрана — персоны из соцсетей.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Глядя на чью-то идеальную жизнь мы зачастую забываем, что она сильно «причесана». Если в ней и есть проблема, то она показана не глубоко. Никто не выставляет на свет публике ситуацию, как она есть. И это нормально — оставлять личное таковым. И также нормально выкладывать что-то хорошие, поскольку такие моменты хочется запомнить. А возможно, некоторые подписчики и вовсе берут пример со своего кумира. Начинают заниматься спортом или меняют рацион питания, потому что хотят такую же фигуру.

Смартфон. СС0

Эксперт отмечает: не всегда мы завидуем «идеальной» и богатой жизни. Иногда причиной этого чувства может быть, например, жажда внимания. Остается только разобраться, что на самом деле задевает больше всего.

О психологе Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности». Также прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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