3 августа
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Жизнь

Совет психолога. Как не завидовать людям из соцсетей и почему нас бесит «успешный успех»

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Как не завидовать людям из соцсетей и почему нас бесит «успешный успех»?". Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Деньги. Армрестлинг.
Деньги. Армрестлинг.
Pixabay.com.

Указать на потребности

Не спешите ругать себя за такое неоднозначное чувство как зависть. Наш эксперт утверждает, что его напрасно демонизируют.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Зависть может стать прекрасным индикатором, способным «подсветить» те моменты, которые вам хочется изменить в собственной жизни. Приведу пример: вот девушка кусает локти на такой же телефон, как у ее соседки.

Это означает лишь то, что таким образом она узнала о своей потребности в новом гаджете. Таким же образом можно прозреть в отношении чего-то нематериального: знаний, навыков.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Предоставлено altapress.ru.

«Причесанные» трудности

Ситуация усложняется, когда зависть направлена на человека по ту сторону экрана — персоны из соцсетей.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Глядя на чью-то идеальную жизнь мы зачастую забываем, что она сильно «причесана». Если в ней и есть проблема, то она показана не глубоко. Никто не выставляет на свет публике ситуацию, как она есть.

И это нормально — оставлять личное таковым. И также нормально выкладывать что-то хорошие, поскольку такие моменты хочется запомнить.

А возможно, некоторые подписчики и вовсе берут пример со своего кумира. Начинают заниматься спортом или меняют рацион питания, потому что хотят такую же фигуру.

Смартфон.
Смартфон.
СС0

Эксперт отмечает: не всегда мы завидуем «идеальной» и богатой жизни. Иногда причиной этого чувства может быть, например, жажда внимания. Остается только разобраться, что на самом деле задевает больше всего.

О психологе

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Также прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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