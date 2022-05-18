Совет психолога. Как распознать ложь

Несколько главных признаков

Первый: На прямой вопрос человек отвечает как бы утвердительно, но при этом имеет ввиду что-то свое.

Пример:

— Вы имеете профильное образование?

— Ой, я сейчас охватил много сфер деятельности! Люблю изучать новое.

Или:

— Ты взял эту вещь?

— Я сегодня столько делал! И то нужно было успеть, и это.

Второй: Собеседник выдает очень много информации. Но тут, предупреждает психолог, важно помнить, что некоторые люди действительно очень «говорливые». И этот признак далеко не обязательно указывает на ложь.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина. Предоставлено altapress.ru.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Когда человек лукавит, то стремится в разговоре выдавать какие-то яркие детали. Причем, спустя время, может даже не вспомнить, что говорил о них. Или ставить в своем рассказе юмористические акценты, отвлекающие от сути.

Третий: Оппонент «бежит», «замирает» или «бьет». То есть переводит разговор на другую тему, отмалчивается или вовсе нападает колкими фразами. К примеру «Да как ты мог такое подумать!», «Ты что, во мне сомневаешься?»

Ссора , конфликт , удушение. СС0

Зачем проверять

Эксперт настаивает: прежде чем пытаться уличить кого-то во лжи, нужно разобраться, зачем вам это.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Причин, по которым хочется докопаться до правды, на мой взгляд, всего три. Недоверие к партнеру, ребенку или другому близкому человеку. Профессиональная необходимость. Или вообще желание самому получше «зашифроваться».

Агрессия. СС0.

О психологе Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности». Прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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