Современные способы выуживания денег из кошельков, или Каков на вкус сыр в мышеловке

Современные методы «работы», которые изобретают мошенники, поражают даже наших видавших виды финансовых консультантов. Правда, бесплатный сыр в мышеловках аферистов — это, как и раньше, обещание высоких доходов, полные гарантии и надежность. Между тем многие из этих способов — наши с вами старые знакомые — финансовые пирамиды. Впрочем, не все.

История первая: собирайте яйца

«Покупайте куриц и собирайте яйца. Яйца будут накапливаться на складе, вы их обменяете на серебро, а серебро — на реальные деньги».

Это, друзья, не шутка, не сказка ребенку на ночь, а компьютерная игра, которую рекламируют в интернете как способ заработать, не вкладывая ни рубля. Регистрируйтесь, играйте и подставляйте кошельки для денег. А если привлечете к игре еще и знакомых, вам, конечно же, посыплются проценты.

При ближайшем рассмотрении — «разводилово», уж простите за термин. Заплатить вам придется и за продажу «игрового инвентаря», и за программное обеспечение. А когда втянутый в игру гражданин захочет обменять «яйца» на реальные рубли, он узнает: чтобы их получить, надо тоже сначала перечислить сумму на некий счет.

Факт Ни одна компания не имеет права предлагать на российском рынке финансовые услуги, не имея лицензии. Вложения в проекты, не получившие официального разрешения, чреваты потерями. Прежде чем рисковать своими деньгами, проверьте на сайте ЦБ РФ, имеет ли организация лицензию на привлечение средств.

Финансовые пирамиды размножаются и умело маскируются СС0

Отступление первое: о размножении пирамид

По мнению экспертов, Россию накрыла новая (увы, очередная) волна финансовых пирамид. С начала 2018 года Банк России выявил 82 организации с «пирамидными» признаками.

Валерий Лях,

директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России ( цитируем по RostovGazeta):

Из них 47 организаций существовали в организационно-правовой форме ООО, 11 — в форме потребительских кооперативов (в том числе КПК), 16 — в виде интернет-проектов, пять действовали как потребительские общества, две — как индивидуальные предприниматели и одна — как акционерное общество.

Главный признак пирамид известен: доход участника формируется лишь за счет привлечения денег новых вкладчиков. Некоторые подобные организации и не скрывают, что являются пирамидами, тем самым перекладывая ответственность за потерю денег на самих вкладчиков.

Другие маскируются под легальные организации. Третьи придумывают название позаманчивее. Сыр в мышеловке они выбирают на разные вкусы. А результат один: вы попались.

Совет Что должно насторожить? Слишком высокие ставки по вкладам. Это повод задуматься , за счет чего компания будет осуществлять выплаты. Массированная агрессивная реклама в СМИ и интернете. Это тоже зачастую говорит о том , что за «супервыгодным предложением» стоят жулики.

Современные финансовые пирамиды Иллюстрация:

История вторая: махинаторы с криптовалютой

Авторы таких структур давно закинули свои сети в интернет и с успехом снимают улов. Немного поработали, закрылись — и можно придумывать что-то новое. Тренд последнего времени — структуры, маскирующиеся под инвестпроекты на рынке криптовалют.

Только в первом полугодии 2018 года Банк России выявил в регионах несколько десятков таких случаев. Их особенность — относительно высокая цена «входа» — она порой доходит до 100 тыс. рублей.

Вложения в криптовалюты и сами по себе высокорискованные.

Мария Кулагина,

доцент Финансового университета при Правительстве РФ ( филиал в Барнауле):

Это чистой воды лотерея. Во-первых, потому, что заработок здесь никто не гарантирует. А во-вторых, потому, что в России полностью отсутствует законодательство в сфере криптовалют.

При этом рынок криптовалют, курс которых то резко растет, то падает, — это еще и простор для мошенников. В конце прошлого года 26-летний барнаулец, узнав о сумасшедшем спросе на биткоины, решил вложить в них все, что накопил. Нашел торговца криптовалютой в интернете, перевел ему 65 тыс. рублей. Но никаких биткоинов так и не дождался. Алтайские полицейские возбудили уголовное дело, сообщили в ГУ МВД.

Факт Видеоклип «Опасная лапша» в доступной форме разъясняет, как не попасться на приманки жуликов.

История третья: под маской легальных кредиторов

Конечно, не все мошенники переместились в интернет. Многие, как и раньше, предлагают «бесплатный сыр» тем, кто неуютно чувствует себя в Мировой паутине. Их мышеловка — объявление в газете вроде «срочные займы под залог».

Такие объявления дают, как правило, «черные кредиторы». Они могут надеть маски кредитных кооперативов и микрофинансовых организаций, не имея при этом лицензии Банка России — работая вне правового поля. Чем они опасны?

Во-первых, тем, что условия займа нередко настолько жесткие, что заемщика неизбежно ждут потери. К примеру, в договор могут включить условие: предмет залога переходит в собственность заимодавца в случае просрочки на один день!

Во-вторых, махинациями при оформлении займа, подобными той, с которой столкнулся барнаулец Юрий Р. еще в конце 2016 года. В поисках займа в 10 тыс. рублей он наткнулся на объявление в газете. Позвонил. Ростовщик-нелегал пообещал выдать деньги, но под залог квартиры. А в Росреестре подсунул на подпись договор купли-продажи жилья. Мужчина лишился бы единственной квартиры, если бы не помощь старого друга, который оплатил ему хорошего юриста.

А иногда «черные кредиторы» работают вместе с легальной микрофинансовой организацией. Небольшие займы выдает сама МФО, не нарушая законов. А крупные — лично директор под залог недвижимости, подсовывая, как и в предыдущем случае, договор купли-продажи жилья. Три пенсионерки из Барнаула уже таким образом лишились квартир. И это только то, о чем известно.

Мошенники под маской легальных кредиторов СС0

Комментарий

Валерий Лях,

директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России:

В первом полугодии 2018 года количество выявленных «черных кредиторов» увеличилось минимум вдвое (по сравнению с шестью месяцами 2017-го). Это стало возможным благодаря перестройке организационной структуры деятельности Банка России по противодействию недобросовестным практикам, наращиванию компетенций в этой сфере, а также тесному взаимодействию с органами власти регионов, правоохранительными структурами и общественностью.

История четвертая: главное — выманить деньги

Не все «черные кредиторы» готовы идти на махинации с недвижимостью — ведь в случае уголовного разбирательства перед ними маячат большие сроки в колонии. Те, кто этого опасается, идет другим путем.

Они тоже дают объявления о займах, но деньги не выдают, а, наоборот, вытягивают из клиента. Пару тысяч за проверку кредитной истории, еще пару за консультацию, четыре за страховку и т. п. Затем находят благовидный предлог отказать заемщику. А первоначальные вложения не возвращают.

Один такой махинатор из близкого к Алтаю региона (Хакасии) обещал заемщикам поистине космические суммы — до 1 млрд рублей под 1−2% годовых. И тоже брал с них предоплату — 20% от кредита за «услугу по кредитованию». А в ходе оформления бумаг давал на подпись договор о неразглашении коммерческой тайны.

Заем мужчина так и не выдавал. Вот только жаловаться на него люди боялись. Ведь за разглашение «коммерческой тайны» они должны были заплатить ему… 100 млн рублей. Мужчина обманул больше 100 человек. К счастью, уголовное дело его все же настигло.

Главное — выманить деньги СС0

История пятая: не научить , а обобрать

Есть умельцы, которые свою технологию опустошения кошельков построили на сведениях о высоких потенциальных заработках на фондовом рынке или «Форексе». «Мы вас всему научим», — говорят они. И приглашают на курсы обучения торговле на бирже. Только курсы эти подставные: их задача — не обучить, а обобрать.

Тут успех мошенников зависит от внушаемости клиента. К примеру, пенсионерку из Барнаула Любовь Д. уговорили вложить 200 тыс. рублей на «Форексе». Она пополнила счет и проиграла все. Но мошенники пошли дальше: уговорили ее взять взаймы крупную сумму и вложить еще и ее — ведь «здесь можно заработать лишь на больших деньгах», сказали они.

Кончилось все плохо: пропали и вложения в «Форекс», и заложенная при получении займа квартира. Вернуть жилье удалось только после длительных судебных разбирательств.

Совет Выбирая брокера, сначала выясните, есть ли у него лицензия ЦБ РФ. Особенно важно наличие лицензии для компаний, работающих на рынке FOREX. Сделать это можно в разделе сайта регулятора «Финансовые рынки». Крупные банки нередко предлагают открыть у них брокерский счет.

Успех мошенников зависит от внушаемости клиента СС0

Отступление второе и последнее: что делать , если вы стали жертвой финансовой пирамиды

1. Напишите претензию в адрес компании с требованием вернуть деньги. Предупредите организаторов о своем намерении обратиться в правоохранительные органы.

2. Если организаторы пирамиды отказываются возвращать деньги, напишите заявление в полицию или прокуратуру о наличии признаков правонарушения. Не помешает подать и гражданский иск с требованием взыскать вложенные денежные средства, неосновательное обогащение, проценты за пользование чужими денежными средствами и компенсацию морального вреда. Обратитесь в Банк России, который тоже рассматривает жалобы на действия подозрительных финансовых организаций.

3. Соберите все доказательства, что вы передали сбережения мошенникам. Ими могут послужить любые документы — договор, выписки из банков, чеки, приходный кассовый ордер.

4. Предайте вашу историю огласке. Скорее всего, от действий мошенников пострадали не только вы. Чем больше людей узнают об этом, тем лучше: вы поможете предотвратить появление новых жертв пирамиды. Друзей по несчастью можно найти в соцсетях, вместе можно будет составить коллективный иск. Обратитесь к грамотному юристу, который поможет вести ваше дело.