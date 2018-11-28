Создай красивое и здоровое тело: «Созвездие» приглашает на занятия

Центр красивого тела «Созвездие» приглашает на тренировки жителей Алтайского края. Всем желающим помогут подобрать подходящее направление, а также расскажут, как улучшить физическую форму и обрести гармонию.

Центр уже больше года работает в Барнауле. За это время его постоянными клиентами стали сотни людей, которые поняли, что подтянутая фигура и спортивное телосложение не мечта, а реальность. Многие приходят семьями, ведь занятия проводят как для взрослых, так и для детей. Сотрудники центра — специалисты с медицинским и педагогическим образованием. У всех больший опыт работы с людьми разного возраста.

В ЦКТ «Созвездие» есть множество спортивных направлений. Среди них — йога, пилатес, тренировки по стрейчингу. Большой популярностью пользуются занятия танцами — парными и одиночными. Есть группы для детей и взрослых.

Занятия в Центре красивого тела «Созвездие». Дмитрий Лямзин.

Сотрудники центра отмечают, что благодаря занятиям танцами можно приобрести пластичность и уверенность себе. Также хореография — это отличный способ совместить спортивное и эстетическое развитие ребенка. Комплекс занятий включает в себя тренировки по классическому, джазовому и современному направлениям.

Занятия в Центре красивого тела «Созвездие». Дмитрий Лямзин.

Улучшить здоровье помогут и занятия лечебной физкультурой. В основе таких упражнений лежат определенные нагрузки. Проводят общие тренировки для оздоровления организма и специальные, направленные на устранение конкретных нарушений и укрепление мышц.

Занятия в Центре красивого тела «Созвездие». Дмитрий Лямзин.

Желающие могут посетить пробное занятие для того, чтобы познакомиться с тренером и понять, подходит ли определенное направление. В ЦКТ «Созвездие» уверены, что начать заниматься спортом никогда не поздно. К тому же есть различные акции. Например, можно привести друга и получить скидку.

Занятия в Центре красивого тела «Созвездие». Дмитрий Лямзин.

Подробности обо всех направлениях и ценах можно найти на сайте ЦКТ «Созвездие». Вопросы также можно задать по телефонам 8 (953) 037-76-76, 8 (3852) 55-32-38. Центр находится на улице Взлетной, 2-к (Экоярмарка ВДНХ, 2-й этаж).