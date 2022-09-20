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Биография актера

27 декабря 1971 года в Москве в творческой семье. Его отец, Сергей Владимирович — кинорежиссер, а мать, Валентина Николаевна — искусствовед.

Бодров-младший пошел по стопам родителей и поступил на отделение истории и теории искусства истфака МГУ им. М. В. Ломоносова на специализацию «живопись венецианского Возрождения» в 1989 году.

Позже он защитил диссертацию по теме «Архитектура в венецианской живописи эпохи Возрождения».