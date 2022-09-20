20 сентября
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Жизнь

Спи спокойно, брат. Годовщина смерти Сергея Бодрова — что известно о герое поколений

Сергей Бодров погиб 20 лет назад при сходе ледника Колка в Северной Осетии. Вспоминаем актера, подарившего образ Данилы Багрова.

Сергей Бодров.
Сергей Бодров.
kinopoisk.ru
1
Биография актера

27 декабря 1971 года в Москве в творческой семье. Его отец, Сергей Владимирович — кинорежиссер, а мать, Валентина Николаевна — искусствовед.

Бодров-младший пошел по стопам родителей и поступил на отделение истории и теории искусства истфака МГУ им. М. В. Ломоносова на специализацию «живопись венецианского Возрождения» в 1989 году.

Позже он защитил диссертацию по теме «Архитектура в венецианской живописи эпохи Возрождения».

2
Первые съемки

Первый опыт в кино Сергей Бодров получил, отыгрывая короткие эпизодические роли в фильмах отца: «Я тебя ненавижу» (1986) и «СЭР (Свобода — это рай)» (1989).

Позже в 1995 году он впервые сыграл одну из главных ролей в фильме «Кавказский пленник» — рядового Ваню Жилина.

Он получил несколько призов за лучшую роль совместно с О. Меньшиковым и Ф. Абдраимовым. А также вместе с Бодровым-старшим стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации 1997 года в области литературы и искусства

Сергей Бодров.
Сергей Бодров.
kinopoisk.ru
3
Как появился Данил Багров

На съемки фильма «Брат» Сергея Бодрова привел режиссер Алексей Балабанов. Они познакомились во время кинофестиваля в Сочи в 1996 году.

В фильме актер сыграл свою самую известную роль — Данилы Багрова. И стал народным героем.

Согласно опросу 2017 года, Данил Багров стал русским супергероем и обошел персонажей Илью Мурмца, Глеба Жеглова и Штрилица.

4
Другие проекты Сергея Бодрова

Сергей Бодров играл еще в 9 фильмах, в том числе во второй части «Брата».

Также он был ведущим телепроекта «Последний герой». Это было шоу, в котором 16 человек высаживались на острове у побережья Панамы и проходили различные испытания. Последний участник, оставшийся в игре (прошедший через голосования), получал главный приз — три миллиона рублей.

Сергей Бодров.
Сергей Бодров.
kinopoisk.ru
5
Гибель легенды

Бодров-младший погиб 20 сентября 2002 года. Он попал под сошедший ледник Колка в Северной Осетии.

Согласно официальной версии, ледник на горе Джимар сорвался со скалы под силой собственной тяжести.

После трагедии поисковики так и не обнаружили тела Сергея Бодрова и членов его съемочной группы.

6
Реакция общественности

Многие известные группы, «Смысловые галлюцинации», «Агата Кристи», «Би-2», посвятили песни актеру.

В Санкт-Петербурге изобразили портрет Бодрова-младшего на трансформаторной подстанции ПАО «Ленэнерго». Граффити находится на площади Александра Невского.

Про жизнь и творчество актера были написаны книги «Последний герой» Михаила Трофименкова и «Связной» издательства «Сеанс/Амфора».

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