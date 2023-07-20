«Справедливая Россия — За правду» заявила о ряде нарушений в работе почты в нескольких районах Алтайского края

«Справедливая Россия — За правду» совместно с прокуратурой подтвердили угрозу срыва доставки почтовых отправлений и корреспонденции в нескольких районах Алтайского края.

Первые жалобы на работу почты поступили от жителей Красногорского района. Позже в Общественную приемную депутата Александра Терентьева поступило еще несколько аналогичных претензий. Депутат направил запросы в Минфин и Минцифры РФ, а также инициировал прокурорскую проверку фактов.

Краевая прокуратура подтвердила угрозу срыва доставки почтовых отправлений и корреспонденции в нескольких районах — Алтайском, Топчихинском, Тальменском и других, сообщают в партии.

По данным «Справедливой России — За правду», в ходе проверки прокуратура выявила ряд других нарушений трудовых прав сотрудников почтовых отделений. Выяснилось, что работодатель снижал зарплату почтальонам без соответствующих оснований, не обеспечивал сотрудников средствами индивидуальной защиты, канцелярскими принадлежностями, сумками для корреспонденции. А также заставлял работников почты убирать помещения без оплаты этого труда, так как не была предусмотрена должность уборщика.

Проводимые УФПС организационно-штатные мероприятия на территории региона в отношении почтальонов приведут к ухудшению положения работников, снижению размера заработной платы, возможному их увольнению и нарушению прав граждан на пользование услугами почтовой связи общего пользования, получение почтовых отправлений и почтовых переводов денежных средств по своему почтовому адресу, — заключили в прокуратуре.

Ситуация с восстановлением трудовых прав сотрудников почтовых отделений остается на контроле у Александра Терентьева.