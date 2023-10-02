“Сразу видна публика”: бизнес-леди Барнаула рассказали об уникальном проекте, объединившим их всех

Дважды в год — в апреле и сентябре — Издательский дом «Алтапресс» проводит встречи только для представительниц прекрасной половины человечества. «Женский клуб» объединяет влиятельных предпринимательниц, руководителей различных предприятий и направлений, общественных деятелей. В этом раз они сами захотели рассказать, почему такой формат общения им интересен.

Чем интересен формат

Встречи только для женщин — хорошая традиция ИД «Алтапресс».

Каждый раз организаторы стараются удивить — в 2022 году «Женский клуб» посещал только что открывшийся на тот момент театр кукол «Сказка», новый учебный корпус алтайского филиала РАНХиГС.

В апреле этого года дамы побывали в планетарии (да-да, там есть, что посмотреть не только детям). Осенью программа «Женского клуба» оказалась еще более насыщенной и включала сразу три площадки. Такого раньше не было.

Что говорят участницы

Ирина Сидорова. altapress.ru

Ирина Сидорова,

помощник генерального директора, главный редактор холдинговой компании "Барнаульский станкостроительный завод":

Путешествие к истокам истории от ИД «Алтапресс» оставило только лучшие впечатления. Организация безупречная. Тематическая часть подготовлена отлично. При достаточно большом количестве участников, мысль разделить их на три группы и раскрыть разные темы - очень правильная. Алтайский краеведческий музей, музей «Мир камня», музей «Горной аптеки» – удивительные локации, которые многие из нас открыли с новой стороны. В продолжении встречи генеральный директор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин погрузил зал в атмосферу истории. Его умение донести информацию до широкого круга, импровизация и юмор расположили к неформальному общению представительниц совершенно разных сфер и направлений.

Анна Рубаненко. altapress.ru

Анна Рубаненко,

руководитель семейного центра «Мару» и бутик-локации «Мару Парк»:

Впервые побывав на встрече, хочется с благодарностью отметить уникальный формат «Женского клуба», возможность в непринужденной и дружеской атмосфере пообщаться с давними партнерами, а также познакомиться с новыми людьми. Восхитил высокий уровень профессионализма, душевности и творчества Юрия Пургина и его команды, их желание сделать каждую гостью клуба счастливее, значимей. Встреча сопровождалась посещением интересных культурных мест Барнаула. Прославление алтайской земли, ее талантливых людей, патриотизм и любовь, с которой о ней говорил Юрий Пургин - все это придает встрече особую атмосферу.

Ольга Идт. altapress.ru

Ольга Идт,

представитель компании «Мартика»:

«Женский клуб» в ресторане «Русский чай» понравился на сто процентов. Формат культурный. Сразу видна публика — деловые женщины, женщины, которые реализуют себя и живут не только семьей, но и своим делом и увлечением. Сама программа была познавательной. Я лично первый раз побывала в «Горной аптеке». Организация на высоком уровне. Сейчас много шума, поверхностности, а вот ваши мероприятия глубинные, где нужно задуматься и узнать новое. Они ценные и интересные.

Как все это организовать

Ольга Иванова. altapress.ru

Ольга Иванова,

руководитель отдела событийных и мультимедийных проектов ИД «Алтапресс»:

Все «Женские клубы» посвящены культурному просвещению. Организация мероприятия подобного формата – сама по себе квест. На крайней встрече нам приходилось искать одну возможную дату, которая бы объединила несколько площадок и локаций. На «Женский клуб» мы не продаем билеты, чтобы обеспечить качество аудитории, которой интересно быть друг с другом. Такой формат привлекает и нашим партнерам. Пожалуй, других аналогов у «Женского клуба» нет.

Что еще ждет впереди

«Женский клуб» — это не последнее событие в череде интересного, что подготовил ИД «Алтапресс» для постоянных гостей и партнеров.

В октябре нас ждет «Мужской клуб» — традиционная встреча представителей сильной половины человечества.

Церемония награждения премии "Менеджер года". Декабрь 2022 года. Владимир Вдовин

Уже в сентябре мы начинаем серию экспертных советов премии «Менеджер года – 2023», в ходе которых предпринимательское сообщество не только подводит предварительные итоги, но и выбирает претендентов на звание «Менеджер год».

Всего таких советов будет восемь. Само же грандиозное награждение лауреатов премии «Менеджер года» состоится в середине декабря.