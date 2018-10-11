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Стали известны подробности исчезновения двух четвероклассников в Бийске

Четвероклассники, которые пропали в Бийске 9 октября, испугались гнева родителей из-за того, что поздно гуляли на улице. Когда стемнело, дети решили ночевать у гаражей, пишет «Бийский рабочий».

Гаражи.
Гаражи.
Михаил Хаустов

Напомним, четвероклассники ушли из дома вечером. Сначала они хотели идти на пикник. Об этом знали их родители, которые помогли собрать вещи и продукты: теплый плед, хлеб, бананы, деньги — на всякий случай. Школьники планировали посидеть в лесопарковой зоне, но у ребят появилась новая идея. Четвероклассники хотели отправиться в гости к другу.

Мальчик жил далеко, пришлось бы пройти полгорода. Когда дети заметили, что на улице темнеет, то поняли, что родители могут их наказать. Издание отмечает, что у ребят обычные благополучные семьи и дети боялись зря.

Когда наступил поздний вечер, дети окончательно передумали идти в гости. Переждать ночь они решили у гаражей, где и завернулись в плед. В это время родители уже забили тревогу, а телефонов у детей с собой не было.

Четвероклассников искали волонтеры, полицейские и сотрудники пожарной охраны. По данным портала «Наш Бийск», в поисках участвовали больше 100 человек. Люди прочесывали территорию лесопарка и район у реки Бия.

Утром дети отправились домой. Они шли вдоль железнодорожных путей, где их и заметили.

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