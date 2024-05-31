Будут ли продавать алкоголь в Алтайском крае на День защиты детей
В отличие от Республики Алтай, в Алтайском крае не вводили запрет на продажу алкогольной продукции 1 июня. Купить алкоголь можно будет с 9:00 до 21:00 в любом магазине, где осуществляется его продажа. В заведениях общественного питания приобрести алкогольные напитки можно будет в баре в любое время работы заведения.
Можно будет приобрести даже крепкий алкоголь?
Да, купить можно будет любой алкоголь. Никаких запретов по крепости не было.
Какие регионы ограничили продажу алкоголя 1 июня?
В День защиты детей 1 июня продажу алкоголя ограничили в 42 регионов России. Об этом пишет РБК.
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Республика Адыгея;
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Республика Алтай;
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Архангельская область;
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Астраханская область;
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Республика Калмыкия;
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Камчатский край;
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Карачаево-Черкесия;
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Республика Карелия;
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Кемеровская область;
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Белгородская область;
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Республика Бурятия;
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Волгоградская область;
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Вологодская область;
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Республика Дагестан;
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Забайкальский край;
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Хабаровский край;
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Республика Чувашия;
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Республика Ингушетия;
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Иркутская область;
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Калининградская область;
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Кировская область;
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Республика Коми;
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Курская область;
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Ленинградская область;
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Липецкая область;
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Пермский край;
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Приморский край;
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Псковская область;
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Ростовская область;
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Рязанская область;
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Саратовская область;
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Сахалинская область;
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Магаданская область;
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Республика Марий Эл;
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Мурманская область;
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Ненецкий автономный округ;
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Оренбургская область;
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Севастополь;
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Тюменская область;
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Республика Удмуртия;
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Ульяновская область;
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Чукотский автономный округ.
Алтайский край в данный список не входит.
Ранее сообщалось, что на Алтае не будут продавать алкоголь 1 июня.
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