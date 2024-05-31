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Жизнь

Стало известно, будут ли продавать алкоголь в Алтайском крае 1 июня

В День защиты детей, 1 июня, в Республике Алтай будет действовать запрет на продажу алкоголя в розничных магазинах. Ограничение распространяется как на крепкие, так и на слабоалкогольные напитки, включая пиво. Будет ли действовать запрет в Алтайском крае — разбор altapress.ru.

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

Будут ли продавать алкоголь в Алтайском крае на День защиты детей

В отличие от Республики Алтай, в Алтайском крае не вводили запрет на продажу алкогольной продукции 1 июня. Купить алкоголь можно будет с 9:00 до 21:00 в любом магазине, где осуществляется его продажа. В заведениях общественного питания приобрести алкогольные напитки можно будет в баре в любое время работы заведения.

Можно будет приобрести даже крепкий алкоголь?

Да, купить можно будет любой алкоголь. Никаких запретов по крепости не было.

Какие регионы ограничили продажу алкоголя 1 июня?

В День защиты детей 1 июня продажу алкоголя ограничили в 42 регионов России. Об этом пишет РБК.

  • Республика Адыгея;

  • Республика Алтай;

  • Архангельская область;

  • Астраханская область;

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  • Республика Калмыкия;

  • Камчатский край;

  • Карачаево-Черкесия;

  • Республика Карелия;

  • Кемеровская область;

  • Белгородская область;

  • Республика Бурятия;

  • Волгоградская область;

  • Вологодская область;

  • Республика Дагестан;

  • Забайкальский край;

  • Хабаровский край;

  • Республика Чувашия;

  • Республика Ингушетия;

  • Иркутская область;

  • Калининградская область;

  • Кировская область;

  • Республика Коми;

  • Курская область;

  • Ленинградская область;

  • Липецкая область;

  • Пермский край;

  • Приморский край;

  • Псковская область;

  • Ростовская область;

  • Рязанская область;

  • Саратовская область;

  • Сахалинская область;

  • Магаданская область;

  • Республика Марий Эл;

  • Мурманская область;

  • Ненецкий автономный округ;

  • Оренбургская область;

  • Севастополь;

  • Тюменская область;

  • Республика Удмуртия;

  • Ульяновская область;

  • Чукотский автономный округ.

Алтайский край в данный список не входит.

Ранее сообщалось, что на Алтае не будут продавать алкоголь 1 июня.

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