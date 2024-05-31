В День защиты детей, 1 июня, в Республике Алтай будет действовать запрет на продажу алкоголя в розничных магазинах. Ограничение распространяется как на крепкие, так и на слабоалкогольные напитки, включая пиво. Будет ли действовать запрет в Алтайском крае — разбор altapress.ru.

Будут ли продавать алкоголь в Алтайском крае на День защиты детей

В отличие от Республики Алтай, в Алтайском крае не вводили запрет на продажу алкогольной продукции 1 июня. Купить алкоголь можно будет с 9:00 до 21:00 в любом магазине, где осуществляется его продажа. В заведениях общественного питания приобрести алкогольные напитки можно будет в баре в любое время работы заведения.

Можно будет приобрести даже крепкий алкоголь?

Да, купить можно будет любой алкоголь. Никаких запретов по крепости не было.

Какие регионы ограничили продажу алкоголя 1 июня?

В День защиты детей 1 июня продажу алкоголя ограничили в 42 регионов России. Об этом пишет РБК.

Республика Адыгея;

Республика Алтай;

Архангельская область;

Астраханская область;

Читать далее Республика Калмыкия;

Камчатский край;

Карачаево-Черкесия;

Республика Карелия;

Кемеровская область;

Белгородская область;

Республика Бурятия;

Волгоградская область;

Вологодская область;

Республика Дагестан;

Забайкальский край;

Хабаровский край;

Республика Чувашия;

Республика Ингушетия;

Иркутская область;

Калининградская область;

Кировская область;

Республика Коми;

Курская область;

Ленинградская область;

Липецкая область;

Пермский край;

Приморский край;

Псковская область;

Ростовская область;

Рязанская область;

Саратовская область;

Сахалинская область;

Магаданская область;

Республика Марий Эл;

Мурманская область;

Ненецкий автономный округ;

Оренбургская область;

Севастополь;

Тюменская область;

Республика Удмуртия;

Ульяновская область;

Чукотский автономный округ.

Алтайский край в данный список не входит.

Ранее сообщалось, что на Алтае не будут продавать алкоголь 1 июня.

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