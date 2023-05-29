29 мая
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Жизнь

Стало известно, какие дороги отремонтируют в ближайшее время в Барнауле

В Барнауле дорожные службы продолжают ремонт городских дорог, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ремонт дорог в Барнауле.
Ремонт дорог в Барнауле.
barnaul.org

На сегодня, 29 мая, заасфальтировали более 11 тыс. кв. м барнаульских дорог.

Дорожная служба работает сразу на нескольких участках: на ул. Белинского (от ул. Дзержинского до Змеиногорского тракта), Малахова (от ул. Антона Петрова до ул. Чудненко).

Также ремонтируют дороги на ул. Петра Сухова (от пр. Калинина до пр. Ленина). Работы ведут на ул. Центтальной в поселке Лебяжье и на ул. Мамонтова в селе Власиха.

Кроме того, дорожные службы ремонтируют тротуар на ул. Северо-Западной, а в ближайшее время начнут работы на ул. Попова, 189г. Там установят искусственную неровность.

Ранее на дорогах Алтая установили знак "Дикие животные" после ДТП с лосем.

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