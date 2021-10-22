Стало известно, когда в Алтайский край вернется тепло

Начало новой рабочей недели в Алтайском крае отметится потеплением до +15 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Если в ближайшие выходные в крае ожидаются небольшие дожди, а температуры воздуха будут балансировать в дневное время в диапазоне +6…+13 градусов, то понедельник, 25 октября, станет значительно теплее.

Так, на старте следующей недели в крае будет преимущественно без осадков. Днем столбики термометров покажут +10…+15 градусов.

Кроме того, к понедельнику в крае ослабнет ветер. На выходных его скорость составит 8−13 метров в секунду, а местами ожидаются порывы до 23 метров.

К началу недели ситуация улучшится. Скорость ветра составит 6−11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.