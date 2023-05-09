9 мая
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Жизнь

Стало известно, когда в мае начнется мощная магнитная буря. Как к ней приготовится

Магнитная буря разыгралась 9 мая и станет еще сильнее вечером следующего дня. А 22 мая начнется настоящий геошторм.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Расписание геоударов:

9 мая - геоудары до четырех баллов;

10 мая - геоудары до пяти баллов;

Вплоть до 21 мая геошторм снизит свое влияние на Землю. Однако Уже 22 магнитная буря снова вернется.

22 мая - геоудары в два балла, поздним вечером достигнут четырех. С этого момента и до 26 мая магнитная буря будет оцениваться в четыре балла.

Как подготовиться к магнитным бурям

Накануне геошторма нельзя переутомляться, нужно отдохнуть. Нельзя наедаться, много курить и пить. Рекомендуется выспаться и утром сделать гимнастику.

Людям с хроническими болезнями следует запастись необходимыми медикаментами.

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