Стало известно, когда в мае начнется мощная магнитная буря. Как к ней приготовится

Расписание геоударов:
9 мая - геоудары до четырех баллов;
10 мая - геоудары до пяти баллов;
Вплоть до 21 мая геошторм снизит свое влияние на Землю. Однако Уже 22 магнитная буря снова вернется.
22 мая - геоудары в два балла, поздним вечером достигнут четырех. С этого момента и до 26 мая магнитная буря будет оцениваться в четыре балла.
Как подготовиться к магнитным бурям
Накануне геошторма нельзя переутомляться, нужно отдохнуть. Нельзя наедаться, много курить и пить. Рекомендуется выспаться и утром сделать гимнастику.
Людям с хроническими болезнями следует запастись необходимыми медикаментами.