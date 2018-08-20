Бешеные деньги! Стало известно, сколько получает «золотой состав» телестройки «Дом-2»

Как показали последние 14 лет, участие в скандальном телепроекте «Дом-2» — это инвестиции в безбедное существование после 30 лет, следует из обзора teleprogramma.pro.

.Гонорары на скандалах

Алена Водонаева (журналист по образованию) раскручивает свое имя, проявляя удивительную сноровку. Алена вела программу на музыкальном канале, пишет колонки сразу в несколько изданиях и регулярно подогревает интерес к себе провокационными постами в соцсетях про «жирных и некрасивых» — верный способ нарваться на осуждение аудитории, а значит попасть в федеральную новостную ленту дня.

Однако самый высокий спрос сейчас на двух других экс-участников телепроекта: Степана Меньщикова и Рустама Солнцева. Степан Меньщиков ведет мероприятия за 100 тыс. руб. С ним, впрочем, как и с Рустамом Солнцевым, можно договориться о снижении цены. В месяц ребята зарабатывают не менее 500 тыс. руб. Ольга Николаева (Солнце) выступает в клубах, как ди-джей. Гонорар — 60−70 тыс. руб.

Эта «золотая троица» — как и остальные звезды проекта — 12 лет назад получали по 130 тыс. руб. Сейчас такие же средние гонорары у соведущих проекта — Влада Кадони, Юлии Ефременковой.

Нынешние «звезды экранов» (Ольга Рапунцель и компания) в среднем имеют по 120 тыс. Андрей Черкасов ведет мероприятия за 150 тыс. руб.

Экс-участница и ведущая телестройки Ольга Бузова здесь не упоминается — она уже давно в другой «весовой категории» с гонораром 1,5−2 млн рублей за выступление и расписанными на год вперед гастролями.

Бабушка рядышком

Бабушки, которые зажигали на «Доме-2» мало востребованы, однако при этом держат гонорарную планку в 50 тыс. рублей. Больше всех из старшего поколения получали Ирина Александровна Агибалова и Ольга Васильевна Гобозова — в среднем 120 тыс. руб. Таким образом, благодаря телепроекту, бабули получили солидную надбавку к пенсии.

Подопечный Макса Фадеева

Певец Олег Майами — выпускник «Дома-2» и поет на мероприятиях за гонорар от 500 тыс. руб. Сейчас он подопечный продюсера Макса Фадеева, который пообещал больше работать с бывшими участниками реалити-шоу из-за шлейфа скандальности.

Между тем, не всех «Дом-2» и громкие эфиры на телевидении вывели в миллионеры. Так, сколько бы ни ходил Гоген Солнцев по ток-шоу, его расценки скромны —10 тыс. руб. за час.

И напоследок — вряд ли кто-то из звезд телепроекта сможет догнать недосягаемые миллионные гонорары Ксении Собчак и Ольги Бузовой, которые в июле попали в ТОП-10 Forbes с $1,4 и $3,9 млн соответственно. Но «Дом-2» обеспечивает безбедное существование не только «звездам первой величины».