Бешеные деньги! Стало известно, сколько получает «золотой состав» телестройки «Дом-2»

.Гонорары на скандалах
Алена Водонаева (журналист по образованию) раскручивает свое имя, проявляя удивительную сноровку. Алена вела программу на музыкальном канале, пишет колонки сразу в несколько изданиях и регулярно подогревает интерес к себе провокационными постами в соцсетях про «жирных и некрасивых» — верный способ нарваться на осуждение аудитории, а значит попасть в федеральную новостную ленту дня.
Однако самый высокий спрос сейчас на двух других экс-участников телепроекта: Степана Меньщикова и Рустама Солнцева. Степан Меньщиков ведет мероприятия за 100 тыс. руб. С ним, впрочем, как и с Рустамом Солнцевым, можно договориться о снижении цены. В месяц ребята зарабатывают не менее 500 тыс. руб. Ольга Николаева (Солнце) выступает в клубах, как ди-джей. Гонорар — 60−70 тыс. руб.
Эта «золотая троица» — как и остальные звезды проекта — 12 лет назад получали по 130 тыс. руб. Сейчас такие же средние гонорары у соведущих проекта — Влада Кадони, Юлии Ефременковой.
Нынешние «звезды экранов» (Ольга Рапунцель и компания) в среднем имеют по 120 тыс. Андрей Черкасов ведет мероприятия за 150 тыс. руб.
Экс-участница и ведущая телестройки Ольга Бузова здесь не упоминается — она уже давно в другой «весовой категории» с гонораром 1,5−2 млн рублей за выступление и расписанными на год вперед гастролями.
Бабушка рядышком
Бабушки, которые зажигали на «Доме-2» мало востребованы, однако при этом держат гонорарную планку в 50 тыс. рублей. Больше всех из старшего поколения получали Ирина Александровна Агибалова и Ольга Васильевна Гобозова — в среднем 120 тыс. руб. Таким образом, благодаря телепроекту, бабули получили солидную надбавку к пенсии.
Подопечный Макса Фадеева
Певец Олег Майами — выпускник «Дома-2» и поет на мероприятиях за гонорар от 500 тыс. руб. Сейчас он подопечный продюсера Макса Фадеева, который пообещал больше работать с бывшими участниками реалити-шоу из-за шлейфа скандальности.
Между тем, не всех «Дом-2» и громкие эфиры на телевидении вывели в миллионеры. Так, сколько бы ни ходил Гоген Солнцев по ток-шоу, его расценки скромны —10 тыс. руб. за час.
И напоследок — вряд ли кто-то из звезд телепроекта сможет догнать недосягаемые миллионные гонорары Ксении Собчак и Ольги Бузовой, которые в июле попали в ТОП-10 Forbes с $1,4 и $3,9 млн соответственно. Но «Дом-2» обеспечивает безбедное существование не только «звездам первой величины».