Стало известно, сможет ли снять обломки российской "Луны-25" индийский луноход

Дело в том, что, как говорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, луноход не оснащен функцией съемки. И луноход просто не сможет добраться до места падения "Луны", пишет "МК".
Такую задачу можно выполнить, но это должен быть другой аппарат — более сложный и дорогой.
Между тем индийский луноход «Прагьян» прислал на Землю первые снимки поверхности Луны — на них виден кратер диаметром четыре метра и следы колес лунохода, указывает "Фонтанка".
Ранее после крушения космической станции российский академик попал в больницу. По словам ученого, это была последняя надежда увидеть возрождение нашей лунной программы. Дело в том, что академику 90 лет.
Что произошло
Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» разбилась о поверхность естественного спутника Земли, сообщила пресс-служба «Роскосмоса». Расследованием произошедшего занимается специальная межведомственная комиссия.
Россия впервые в своей истории запустила автоматическую станцию к Луне 11 августа.
Космонавты на Луне
К 2030 году — после реализаций нескольких миссий на спутнике — запланирована высадка российских космонавтов.