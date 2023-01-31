31 января
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Жизнь

Стартовал прием заявок на гранты программы «Стальное дерево» 2023 года

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» объявляют о начале приема заявок для получения грантов программы «Стальное дерево» 2023 года в Заринске и крае. Программа направлена на поддержку социально значимых инициатив активных жителей региона.

Программа «Стальное дерево».
Программа «Стальное дерево».
Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

Свои общественно полезные идеи жители Алтайского края могут предложить онлайн — на специальной платформе программы, которую открыли к началу конкурсного отбора. Она упрощает подачу заявки и позволяет следить за ее статусом.

Сбор социальных инициатив продлится до 28 февраля. Затем их оценят эксперты конкурсной комиссии. Победителей отбора объявят в мае после защиты проектов с участием общественников, представителей муниципалитета, бизнеса, фонда «Милосердие». В Год наставника и педагога в России пристальное внимание будет уделяться проектам по поддержке педагогов, которые трудятся в сферах основного и дополнительного образования, культуры и спорта.

В этом году размеры грантов программы не изменились. В зависимости от сложности и масштабности проектов они будут трех видов — 200 тыс. рублей, 300 тыс. рублей и 450 тысяч рублей. Их получатели должны завершить все работы не позднее, чем за девять месяцев.

— Мы ожидаем, что в новом году желающих принять участие в программе будет еще больше, чем в предыдущем, — прокомментировала директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, — Каждый из социальных проектов «Стального дерева» помог изменить к лучшему жизнь людей на конкретной улице, дворе или микрорайоне. Об этом часто говорят сами жители регионов, когда видят результаты большого доброго дела. В общей сложности, это — около трехсот различных проектов от Белгородской области до Алтая.

Программа «Стальное дерево» действует в Заринске с 2018 года. В 2022 году к реализации в крае были приняты девять проектов. Выбранные инициативы помогли построить новые объекты уличной спортивной инфраструктуры, поддержать людей с ограниченными возможностями здоровья, провести культурные мероприятия и другое.

На эти проекты в Алтайском крае благотворительный фонд «Милосердие» направил около трех млн рублей. Всего с начала работы программы в пяти регионах страны выдано грантов на сумму более 90 млн рублей.

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