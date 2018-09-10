Стартовому комплексу космодрома «Восточный» необходим ремонт

Стартовый комплекс для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме Восточный нуждается в ремонте из-за образовавшихся пустот под башней обслуживания, сообщает ТАСС .

«Под железобетонным основанием мобильной башни обслуживания первого стартового комплекса на Восточном в грунте появились пустоты. Заключен контракт на их ликвидацию», — рассказал собеседник агентства. О причинах образования пустот источник не сообщил.

Оценка состояния старта проводилась в июле.

В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры не стали комментировать эту информацию, пишет bfm.ru.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный. kremlin.ru

Провальный пуск

В декабре 2017 года ошибка в расчете азимута при составлении полетного задания могла привести к падению в океан разгонного блока «Фрегат» и потере 19 космических аппаратов после второго успешного запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный.

Второй в истории пуск с космодрома Восточный оказался неудачным: ракета «Союз-2.1б» стартовала штатно, но позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком «Фрегат» производства НПО имени Лавочкина, не вышли на целевую орбиту. Нештатная ситуация могла возникнуть как раз во время полета разгонного блока «Фрегат».

Основную полезную нагрузку запуска составлял российский аппарат «Метеор-М» № 2−1. В виде попутной нагрузки вместе на орбиту на «Союзе» были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе «Бауманец-2» (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).

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Первый стартовый комплекс возвели на космодроме Восточный в 2012—2016 годах под ракеты серии «Союз-2». Первый запуск с него был выполнен 28 апреля 2016 года.