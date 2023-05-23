Ставка на качество и технологии

Влияние санкций

В 2022 году холдинговая компания «Алтайлес» произвела товарной продукции на 12,3 млрд рублей, что на 16% меньше, чем в 2021-м. Впервые за 16 лет работы холдинг упал в производстве и выручке. Причины очевидны и понятны — лесопромышленная отрасль страны сильно пострадала от санкций. «Ситуация оказалась сложной, но не настолько, как для коллег на северо-западе России, у которых закрылись основные рынки сбыта в Европе. Традиционно «наши» рынки, к счастью, не поменялись», — рассказал генеральный директор холдинга «Алтайлес» Иван Ключников.

В линейке произведенных товаров по объему лидируют пиломатериалы — 317 тыс. куб. м, на втором месте — плита MDF с объемом 222 тыс. куб. м, замыкают тройку погонажные изделия в объеме 22 тыс. куб. м. На сбыт сильно повлияли сложности с логистикой. Но диверсификация производства позволила снизить риски. В разные периоды прошлого года были востребованы разные продукты. «Поэтому ставка на глубокую переработку древесины в очередной раз подтвердила свою эффективность», — отметил Иван Михайлович.

После объявления санкций были опасения по поводу приобретения запасных частей и техники. Но на сегодняшний день сегменты заготовки, транспортировки, лесовосстановления импортозамещаются. Проблемы с приобретением оборудования для технологического процесса, к сожалению, остаются. Тем не менее в ближайших планах — запуск линии ламинирования на базе ООО «Павловский ДОК», а в течение двух лет — выпуск ламината. Если в 2008 году доля необрезных пиломатериалов составляла 60%, а сухих практически не выпускали, то сегодня холдинг продает только обрезной пиломатериал, при этом 95% — в сухом виде. Более 30% идет в дальнейшую переработку — на погонаж и домостроение.

Новые технологии и бережливое производство

Активно развивается IТ-­направление. На базе ООО «Ребрихинский лесхоз» разработана программа по учету результатов лесопатологического обследования лесов, в том числе пострадавших от пожаров, и формирования документов для предоставления в органы госвласти. Для ООО «Павловский ДОК» разработаны и внедрены мобильные программы для учета и поступления сырья, готовой продукции на склад при помощи терминала сбора данных.

Продолжается работа в рамках нацпроекта по повышению производительности труда. На предприятиях холдинга реализовано семь проектов: в результате сокращены потери при производстве продукции, улучшены качество продукции и условия труда. ООО «Содружество» больше чем вдвое увеличило эффективность работы павловского цеха деревообработки, где производят погонажные изделия. Это позволило холдингу войти в тройку поставщиков этой продукции для известной сети магазинов строительных материалов и товаров для дома. «Наш погонаж уже знают в Кемерове, Омске, скоро добавится город Новосибирск», — резюмирует Иван Ключников.

На предприятиях холдинга реализуются проекты по бережливому производству. Фото предоставлено компанией «Алтайлес».

Сложнейшие лесные пожары

Прошедший год стал сложнейшим за последние 12 лет с точки зрения лесных пожаров. На арендованных холдингом территориях произошло 332 лесных пожара, семь из них — крупные. Главные причины возгораний — грозовые разряды. Это 228 пожаров. Для тушения крупных лесных пожаров было задействовано 12 предприятий холдинга, 100 единиц техники, порядка 200 сотрудников. Затраты компании превысили 15 млн рублей. «В очередной раз мы убедились, что объединение предприятий в одну компанию было правильным шагом. В противном случае тушить лесные пожары было бы предельно сложно. Консолидация сил и средств позволяет справляться со стихией быстрее и эффективнее», — рассказал директор по лесному хозяйству холдинга «Алтайлес», кандидат сельскохозяйственных наук Валерий Савин. — Единственный способ сохранить наши сосновые леса — молниеносно реагировать на возникновение огня». Видеомониторинг лесного фонда в 2022 году составил 90%. Для сравнения: в 2008 — ноль. Переход на видеонаблюдение — важный шаг в совершенствование противопожарной системы.

В городах и селах присутствия холдинг принимает участие в озеленении и благоустройстве придомовых территорий, мест отдыха, парков, скверов, аллей. Фото предоставлено компанией «Алтайлес».

Социальные и эколо­гические проекты

В 2022 году холдинг реализовал крупные значимые экологические и социальные проекты. Среди них: переход тяжелой техники на метан, что значительно снижает количество вредных веществ и выхлопных газов, проект по восстановлению численности сокола-балобана в ленточных борах, проект по сбору пластиковых крышек и батареек, эколого-­просветительский проект «Природы хрупкая душа…» и другие. Предприятия компании активно участвуют в жизни городов и сел региона. При поддержке холдинга развивается движение школьных лесничеств.

2249 человек работают в компании 40 тыс. рублей — средняя заработная плата 1,5 млрд рублей — нало­говые отчисления компании в 2022 году

Барнаул, ул. Чкалова, 69-а.

Телефон: tel: 8(3852) 23-99-99

Сайт: altailes.com