6 сентября
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Жизнь

«Стержень в ручке замерзал». Как школа в Голухе изменилась с ремонтом, и что еще предстоит обновить

Первого сентября голухинские школьники вернулись в родные стены. Правда, теперь совсем не узнают их. О том, что изменилось после капитального ремонта, почему он длится так долго, и что еще предстоит доделать — расскажем в этом материале.

Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Ирина Пергаева

Первый урок

У человека, который впервые попадет в эту школу, может сложиться впечатление, что ее только что построили. Вместо побеленных стен — приятные светло-серые панели, пространство у лестницы — с рельефной штукатуркой, на полу — плитка, с некоторой новой мебели еще не сняли пленку. В этой части здания поменяли все: от проводки до глобусов.

Первоклассникам дают первый в жизни урок: не рисовать на партах и стенах, беречь все, что досталось школе непростым путем.

Техперсонал в холле надраивает пол: официально здание передали коллективу 31 августа и за сутки не все успели отмыть после ремонта. В одной четверти здания работы еще продолжатся.

Стеснительный отец одного из первоклассников, который пару дней назад помогал собирать мебель, смотрит в поблескивающий на солнце пол и выдыхает: «Красиво. Самое главное, что потолки теперь не упадут».

«Мало строителей»

Там, где сейчас мы видим стильные серые панели, «красовалась» плесень и подтеки. Как рассказывают учителя, вода с крыш попадала даже на первый этаж. Ведра стояли всюду.

«Пытались залатать частями мягкую кровлю, но это практически ни к чему не приводило: только закроем — рядом бежит», — рассказывает директор школы Ольга Бельц. Она вступила в должность в 2016 году, после переезда из другого населенного пункта.

Школа всего лишь 1989 года постройки. Косметический ремонт здесь проводили ежегодно. Капитальный — никогда. А это, между прочим, второе в районе учебное заведение по количеству детей. Сейчас в нем учатся 162 школьника.

Новому директору администрация района посоветовала программу «Капитальный ремонт». В 2016 году утвердили смету. Через три года стало известно, что здание все-таки отремонтируют, но… пришел коронавирус.

«В 2020 году нам начали выделять средства. Немногое удалось сделать: поставили пластиковые окна и сайдинг», — рассказывает Ольга Бельц.

Ольга Бельц, директор МКОУ &quot;Голухинская СОШ&quot;.
Ольга Бельц, директор МКОУ «Голухинская СОШ».
Ирина Пергаева

Масштабные работы начались в июле 2021 года, после всех экзаменов. Коллектив понимал, что здание большое и за два месяца его не приведут в порядок, поэтому ждал завершения ремонта в ноябре.

Работы затянула не только пандемия. «Первая причина — смета была сделана неправильно. Вторая — недостаточное количество рабочих. Около 10 человек на 3,5 тыс. квадратных метров — очень мало. Боролись с этим на протяжении всего ремонта», — говорит директор.

Пока строители воевали с разрухой, младшеклассники ходили в детский сад — там вели занятия учителя. Старшеклассники разместились в школе искусств. С каждым новым месяцем родители все больше нервничали, ведь по графику школу должны были сдать в августе 2021 года. Дело дошло до прокурорской проверки.

Сейчас следственный комитет расследует уголовное дело о халатности: работы «в полном объеме» не завершили до сих пор. Осталась одна четверть школы, где залит пол и обновлена система отопления.

Пока происходит процесс расторжения договора, за которым последует конкурс на нового подрядчика. Насколько это затянет и без того длительное строительство — пока неизвестно. Дети начали учебу в отремонтированной части здания.

Сергей Приб, депутат АКЗС.
Сергей Приб, депутат АКЗС.
Ирина Пергаева

Сергей Приб,
депутат АКЗС:

— Все процедуры все соблюдались. Если говорить о качестве и объеме выполненных работ, на объекте постоянно присутствовал Стройнадзор и курирующие специалисты администрации Заринского района. Главное, что мы уже запустили учебный процесс в абсолютно новых, современных условиях. В 2021 году школа была в удручающем состоянии. Когда вскрыли стены — открылся новый фронт работ, поэтому ремонт затянулся.

«Будто в Москве работаем»

«Мы думали, просто побелят стены — так изначально и было в смете. Позже Сергей Приб предложил, чтобы мы поменяли материалы на более современные: это ускоряло работы и лишало необходимости делать ежегодный ремонт», — говорит Ольга Бельц.

Теперь стены можно не красить: полимерные панели достаточно просто помыть. Директор показывает рукой на новый плиточный пол. Вспоминает, как во время экзаменов члены комиссий ходили по одной и той же нескрипучей доске, чтобы не мешать ученикам.

Школа была не только скрипучей и сырой, но и холодной. «+10 в классах. Стержень в ручке замерзал. В мае и июне сидели в зимних сапогах — и так было всегда», — рассказывает директор.

И это еще цветочки.

Оксана Дальгаймер, учитель начальных классов МКОУ &quot;Голухинская СОШ&quot;.
Оксана Дальгаймер, учитель начальных классов МКОУ «Голухинская СОШ».
Ирина Пергаева

Оксана Дальгаймер,
учитель начальных классов:

— Был случай: ученица на последнем уроке попросилась пересесть, потому что в тот день ей было некомфортно на своем месте. Я разрешила. Через 10 минут с потолка упал кусок цементной замазки. Если бы ребенок остался, его бы просто убило. Я до сих пор в ужасе: девочку спасла только интуиция.

Теперь учителя не могут наглядеться на обновленные кабинеты и с нетерпением ждут конца работ. «Будто в Москве работаем! Такого ремонта мы даже не ожидали, — говорит Дальгаймер, рассматривая стены. — Не верю, что подхожу к новой чистой раковине, а не старой железной. И что будет водонагреватель и сушилка для рук».

В школе, где дети отдыхали на подоконниках и ступенях, появились полноценные зоны отдыха с белыми мягкими сидениями и зелеными пуфиками. Заказали спортивное оборудование и стенды, на которые никогда не хватало денег.

Полностью обновили мебель: парты, стулья, шкафы, доски. Появилось новое оборудование и посуда на кухне. Ждут установки цифровые приборы: интерактивная доска, проекторы. «Их мы заказали в небольшом количестве: у нас проводят государственные экзамены, поэтому школа хорошо оснащена», — говорит Ольга Бельц.

Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Ирина Пергаева
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Ирина Пергаева
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Ирина Пергаева
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Ирина Пергаева
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Ирина Пергаева
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Ирина Пергаева
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Ирина Пергаева
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Ирина Пергаева
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Ирина Пергаева
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Ирина Пергаева
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Ирина Пергаева
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Ирина Пергаева
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Ирина Пергаева
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Ирина Пергаева
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Ирина Пергаева
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Голухинская школа. 1 сентября 2022 года.
Ирина Пергаева

Что остается

Сегодня в школе для посещения открыты только два крыла. Когда ремонт закончится, в распоряжении детей будет спортивный и танцевальный залы. Рассказывая об этом, директор добавляет: «У нас много детей, которыми можно гордиться. Например, одна ученица с 4 класса занималась борьбой, стала победительницей всероссийских соревнований по самбо».

Обновления ждет и стадион. Здесь проведут районную олимпиаду в 2023 году.

Светлана Полякова,
первый заместитель главы администрации Заринского района:

— К стадиону подведут электричество и проведут земляные работы. Например, привезут песок для площадки пляжного волейбола. Также подремонтируют трибуны.

Светлана Полякова, первый заместитель главы администрации Заринского района.
Светлана Полякова, первый заместитель главы администрации Заринского района.
Ирина Пергаева

Также остается привести территорию вокруг школы в порядок. Ее не успели до конца убрать: строители не пускали на объект.

Сергей Приб,
депутат АКЗС:

— Все разрушалось полтора года назад. Теперь эта школа будет самой лучшей в Заринском районе. В Голухе есть единственный в Алтайском крае цементный завод, который сейчас проходит глобальную реконструкцию и модернизацию. Это крупнейший налогоплательщик в Заринском районе, которому нужны рабочие руки. Сюда с разных уголков нашей страны будут приезжать новые квалифицированные профильные специалисты с семьями, которым нужна хорошая школа.

При ком появится «хорошая школа» — неизвестно. Ольга Бельц планирует уйти с директорского поста в октябре. Признается: устала. Но после того, как ученики в финале праздничной линейки хором выкрикнули: «Ольга Владимировна, не уходите, мы вас любим!», пообещала подумать.

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