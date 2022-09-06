«Стержень в ручке замерзал». Как школа в Голухе изменилась с ремонтом, и что еще предстоит обновить

Первого сентября голухинские школьники вернулись в родные стены. Правда, теперь совсем не узнают их. О том, что изменилось после капитального ремонта, почему он длится так долго, и что еще предстоит доделать — расскажем в этом материале.

Первый урок

У человека, который впервые попадет в эту школу, может сложиться впечатление, что ее только что построили. Вместо побеленных стен — приятные светло-серые панели, пространство у лестницы — с рельефной штукатуркой, на полу — плитка, с некоторой новой мебели еще не сняли пленку. В этой части здания поменяли все: от проводки до глобусов.

Первоклассникам дают первый в жизни урок: не рисовать на партах и стенах, беречь все, что досталось школе непростым путем.

Техперсонал в холле надраивает пол: официально здание передали коллективу 31 августа и за сутки не все успели отмыть после ремонта. В одной четверти здания работы еще продолжатся.

Стеснительный отец одного из первоклассников, который пару дней назад помогал собирать мебель, смотрит в поблескивающий на солнце пол и выдыхает: «Красиво. Самое главное, что потолки теперь не упадут».

«Мало строителей»

Там, где сейчас мы видим стильные серые панели, «красовалась» плесень и подтеки. Как рассказывают учителя, вода с крыш попадала даже на первый этаж. Ведра стояли всюду.

«Пытались залатать частями мягкую кровлю, но это практически ни к чему не приводило: только закроем — рядом бежит», — рассказывает директор школы Ольга Бельц. Она вступила в должность в 2016 году, после переезда из другого населенного пункта.

Школа всего лишь 1989 года постройки. Косметический ремонт здесь проводили ежегодно. Капитальный — никогда. А это, между прочим, второе в районе учебное заведение по количеству детей. Сейчас в нем учатся 162 школьника.

Новому директору администрация района посоветовала программу «Капитальный ремонт». В 2016 году утвердили смету. Через три года стало известно, что здание все-таки отремонтируют, но… пришел коронавирус.

«В 2020 году нам начали выделять средства. Немногое удалось сделать: поставили пластиковые окна и сайдинг», — рассказывает Ольга Бельц.

Ольга Бельц , директор МКОУ «Голухинская СОШ». Ирина Пергаева

Масштабные работы начались в июле 2021 года, после всех экзаменов. Коллектив понимал, что здание большое и за два месяца его не приведут в порядок, поэтому ждал завершения ремонта в ноябре.

Работы затянула не только пандемия. «Первая причина — смета была сделана неправильно. Вторая — недостаточное количество рабочих. Около 10 человек на 3,5 тыс. квадратных метров — очень мало. Боролись с этим на протяжении всего ремонта», — говорит директор.

Пока строители воевали с разрухой, младшеклассники ходили в детский сад — там вели занятия учителя. Старшеклассники разместились в школе искусств. С каждым новым месяцем родители все больше нервничали, ведь по графику школу должны были сдать в августе 2021 года. Дело дошло до прокурорской проверки.

Сейчас следственный комитет расследует уголовное дело о халатности: работы «в полном объеме» не завершили до сих пор. Осталась одна четверть школы, где залит пол и обновлена система отопления.

Пока происходит процесс расторжения договора, за которым последует конкурс на нового подрядчика. Насколько это затянет и без того длительное строительство — пока неизвестно. Дети начали учебу в отремонтированной части здания.

Сергей Приб , депутат АКЗС. Ирина Пергаева

Сергей Приб,

депутат АКЗС:

— Все процедуры все соблюдались. Если говорить о качестве и объеме выполненных работ, на объекте постоянно присутствовал Стройнадзор и курирующие специалисты администрации Заринского района. Главное, что мы уже запустили учебный процесс в абсолютно новых, современных условиях. В 2021 году школа была в удручающем состоянии. Когда вскрыли стены — открылся новый фронт работ, поэтому ремонт затянулся.

«Будто в Москве работаем»

«Мы думали, просто побелят стены — так изначально и было в смете. Позже Сергей Приб предложил, чтобы мы поменяли материалы на более современные: это ускоряло работы и лишало необходимости делать ежегодный ремонт», — говорит Ольга Бельц.

Теперь стены можно не красить: полимерные панели достаточно просто помыть. Директор показывает рукой на новый плиточный пол. Вспоминает, как во время экзаменов члены комиссий ходили по одной и той же нескрипучей доске, чтобы не мешать ученикам.

Школа была не только скрипучей и сырой, но и холодной. «+10 в классах. Стержень в ручке замерзал. В мае и июне сидели в зимних сапогах — и так было всегда», — рассказывает директор.

И это еще цветочки.

Оксана Дальгаймер , учитель начальных классов МКОУ «Голухинская СОШ». Ирина Пергаева

Оксана Дальгаймер,

учитель начальных классов:

— Был случай: ученица на последнем уроке попросилась пересесть, потому что в тот день ей было некомфортно на своем месте. Я разрешила. Через 10 минут с потолка упал кусок цементной замазки. Если бы ребенок остался, его бы просто убило. Я до сих пор в ужасе: девочку спасла только интуиция.

Теперь учителя не могут наглядеться на обновленные кабинеты и с нетерпением ждут конца работ. «Будто в Москве работаем! Такого ремонта мы даже не ожидали, — говорит Дальгаймер, рассматривая стены. — Не верю, что подхожу к новой чистой раковине, а не старой железной. И что будет водонагреватель и сушилка для рук».

В школе, где дети отдыхали на подоконниках и ступенях, появились полноценные зоны отдыха с белыми мягкими сидениями и зелеными пуфиками. Заказали спортивное оборудование и стенды, на которые никогда не хватало денег.

Полностью обновили мебель: парты, стулья, шкафы, доски. Появилось новое оборудование и посуда на кухне. Ждут установки цифровые приборы: интерактивная доска, проекторы. «Их мы заказали в небольшом количестве: у нас проводят государственные экзамены, поэтому школа хорошо оснащена», — говорит Ольга Бельц.

Голухинская школа. 1 сентября 2022 года. Ирина Пергаева Голухинская школа. 1 сентября 2022 года. Ирина Пергаева Голухинская школа. 1 сентября 2022 года. Ирина Пергаева Голухинская школа. 1 сентября 2022 года. Ирина Пергаева Голухинская школа. 1 сентября 2022 года. Ирина Пергаева Голухинская школа. 1 сентября 2022 года. Ирина Пергаева Голухинская школа. 1 сентября 2022 года. Ирина Пергаева Голухинская школа. 1 сентября 2022 года. Ирина Пергаева Голухинская школа. 1 сентября 2022 года. Ирина Пергаева Голухинская школа. 1 сентября 2022 года. Ирина Пергаева Голухинская школа. 1 сентября 2022 года. Ирина Пергаева Голухинская школа. 1 сентября 2022 года. Ирина Пергаева Голухинская школа. 1 сентября 2022 года. Ирина Пергаева Голухинская школа. 1 сентября 2022 года. Ирина Пергаева Голухинская школа. 1 сентября 2022 года. Ирина Пергаева Голухинская школа. 1 сентября 2022 года. Ирина Пергаева

Что остается

Сегодня в школе для посещения открыты только два крыла. Когда ремонт закончится, в распоряжении детей будет спортивный и танцевальный залы. Рассказывая об этом, директор добавляет: «У нас много детей, которыми можно гордиться. Например, одна ученица с 4 класса занималась борьбой, стала победительницей всероссийских соревнований по самбо».

Обновления ждет и стадион. Здесь проведут районную олимпиаду в 2023 году.

Светлана Полякова,

первый заместитель главы администрации Заринского района:

— К стадиону подведут электричество и проведут земляные работы. Например, привезут песок для площадки пляжного волейбола. Также подремонтируют трибуны.

Светлана Полякова , первый заместитель главы администрации Заринского района. Ирина Пергаева

Также остается привести территорию вокруг школы в порядок. Ее не успели до конца убрать: строители не пускали на объект.

Сергей Приб,

депутат АКЗС:

— Все разрушалось полтора года назад. Теперь эта школа будет самой лучшей в Заринском районе. В Голухе есть единственный в Алтайском крае цементный завод, который сейчас проходит глобальную реконструкцию и модернизацию. Это крупнейший налогоплательщик в Заринском районе, которому нужны рабочие руки. Сюда с разных уголков нашей страны будут приезжать новые квалифицированные профильные специалисты с семьями, которым нужна хорошая школа.

При ком появится «хорошая школа» — неизвестно. Ольга Бельц планирует уйти с директорского поста в октябре. Признается: устала. Но после того, как ученики в финале праздничной линейки хором выкрикнули: «Ольга Владимировна, не уходите, мы вас любим!», пообещала подумать.