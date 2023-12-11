Страхи в Заимке, цены на яйца и разноцветный звездопад. Что произошло в Алтайском крае 11 декабря

◆ Из-за непрекращающихся морозов в регионе страдают люди и животные. Увеличилось количество пожаров, отказывает общественный транспорт. Подробнее — в нашей хронике.
◆ Три человека погибли в аварии с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Панкрушихинском районе.
◆ Барнаульские астрономы сообщили, что жители Алтайского края скоро смогут увидеть разноцветный звездопад — метеорный поток Геминиды.
◆ В Алтайском крае строят крупный комплекс по производству мяса индейки. Это новое для региона направление птицеводства.
◆ Жители барнаульского поселка Казенная Заимка считают, что рядом с их домами в любой момент может прогреметь взрыв — из-за местных предпринимателей, которые хранят баллоны с углекислотой и аргоном.
◆ Виктор Томенко поручил правительству проверить цены на курятину и яйца в магазинах Алтайского края.
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