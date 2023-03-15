В эпоху цифровизации пачка писем из прошлого века — настоящее сокровище. Это архив нашего корреспондента Ларисы Васильевой. Ее мама делилась со своими близкими переживаниями и радостями о происходящем в стране.

У Ларисы оказалось несколько десятков писем мамы-пенсионерки своей сродной сестре из Барнаула в Романово с 1988 по 2002 годы. Хотелось бы вспомнить лихие 90-е цитатами из писем.

Сахар по карточкам

Как там у вас — жизнь не улучшилась? У нас в продовольственных магазинах — шаром покати. Хорошо, что есть молоко, сметана и хлеб. Правда, масло сливочное и бутербродное тоже бывают. Яйца есть. Хорошо, что сахар сделали по карточкам. Нет мыла, порошков, зубной пасты (1988 год — прим. Ред.). Доработались… Хотела выйти на работу уборщицей, да опять заболела… Единственная надежда, что это временные трудности. Может устроить «перестройку?» Смех сквозь слезы.

Выставка «Мои 90-е» в Краеведческом музее. Анна Зайкова.

Английский грипп

Все пьют чай. А талонов на него пока не дают. Утром как-то поехала к сестре, а у них не работает отопление три дня — холод. Правнук у соседки греется. Я посидела три часа в шубе — и домой. Не пропускаю ни один грипп и болею капитально. В этот раз прихватила какой-то «английский», так даже теряла сознание, но сегодня уже 10-й день. Оклемалась. Спасибо тебе за высланные лекарства. У нас их нет в продаже, а у вас есть. И говорят, что эти препараты не производятся. Врут, наверное. Деньги завтра вышлю.

Вторжение Ирана

Я что-то уже дальше Белоярска к сестре не езжу, а к вам боюсь. Как написала мне сестра из Караганды, она отложила поездку на Алтай из-за вторжения Ирана в Кувейт. А я — из-за НКО* (шучу). На «фазенду» уже не езжу — лето закончилось. Привезли опят. Много. Всю ночь обрабатывала и закончила только сегодня к 18:00. Нагрузка, как у Ельцина — 19−20 часов в сутки.

Депутаты в поле

Осень. Встретили ее ледяными батареями и отсутствием воды — то холодной, то горячей. Вот и сижу, тепло одевшись, около батареи и держу руку, как на пульсе. Жду, когда она будет греть квартиру, а не только себя. Еще и телевизор погас. Старшая сестра вся в работе — три свиньи, было 80 кур, сейчас меньше. Нас всех подкармливает. Младшая сестра из Новосибирска прислала письмо — полностью занята политикой. Она еще на что-то надеется. А я потеряла веру во всех трепачей. Заседают два года, а кроме пустых магазинов и злых людей ничего нет. Собрать бы всех депутатов, да на поля — убрать урожай. А то 50% запахали снова. Красуются своими речами, а прислушаешься — непонятно, что хотел сказать. Хотят жить все по-американски, а работать по-советски. А пока только страх на пенсионеров нагнетают. Куда кривая выведет?

Барнаул в 90-е годы XX века. Уличная торговля. Михаил Хаустов

Лишь бы не было войны

Сегодня пробежалась по базару и магазинам. А там без «горбачевского механизма» на дотацию ничего не возьмешь. Все по договорным ценам. Правда, неизвестно, кто договаривается. Взяла молока, хлеба и успокоилась. Спасибо за присланные конфеты, консервы. У нас нет вообще никаких. Войны бы не было, а остальное ерунда. Видели и хуже. Наверное, хватит ныть.

Вход в экономику со свеклой

Как живешь, дорогая сестрица? С чем входишь в рыночную экономику? По-моему, депутаты уже так заболтались, что совсем слушать нечего, а сдвигов нет. Теперь и свекле — почет и уважение. 80 копеек за килограмм в магазинах по договорной цене. Правда, говорят, есть и дешевле. Но пока ездишь и разыскиваешь — встанет еще дороже. Так что основной «фрукт» для пенсионеров, и тот не обошли стороной, все учли. Только механизм дотации заело, никак не срабатывает. В магазинах — ни панталон, ни чулок, ни носков. Боюсь, придется нам вспомнить детство «золотое». А Бог с ним! Нам уже все равно, а вот молодым трудно. Будем надеяться на лучшее. А нам кажется — мы только начинаем жить.

Пенсия и цены

Пенсию дали за октябрь 115 тыс. рублей (1994 год, — прим. Ред.). Заплатишь за квартиру, свет, телефон — 15 тыс. рублей. Хлеб — 650 рублей (700 граммов), мясо — 4−4, 5 тыс. за кг, молоко — 600 рублей за литр, сметана — 2,4 тыс. за кг, масло растительное — 2,8 тыс. рублей за литр. Остальное на лекарство — 15−20 тыс. Ну их к черту — сметану с растительным маслом! Цены увеличились в 4−6,5 тыс. раз, а пенсия — в 870 раз. И все трещат о заботе. Я к сестре в Белоярск стала реже ездить — теперь к ней билет туда и обратно стоит 720 рублей (булка хлеба или две сайки). Я все перевожу на хлеб, так как он самый дорогой. «Хлеб всему голова», «Будет хлеб — будет песня» — несостоявшиеся лозунги при «коммунизме». Картошка уродилась плохая, надо будет покупать. Капусту еще не взяли. Одна радость — «Санта-Барбара» и «Дикая роза». Так и там все память теряют, видно, жизнь не легкая. Все шучу. А куда мы идем и когда остановимся?

Концерт

Недавно смотрела концерт по телевидению в честь 50-летия освобождения Украины — из Москвы. Выступали русские, белорусы, украинцы и другие. Как же все вспомнилось… Смотрела и рыдала. Сейчас наша огромная родня разбросана в Белоруссии, Казахстане, России. Стали иностранцами. Все уже старые и не увидимся.

Близнецы и сало

Дни как близнецы. Если б еще цены не повышались ежедневно, то и писать не о чем было. Из Белоруссии пишут, что у них там все дороже, чем у нас. Одна сестра взяла корову и две свиньи на две семьи. Клянут Ельцина и правительство. Война в Чечне еще больше усугубила положение — кругом горе, да зло. Хлеб подорожал до 930 рублей за булку. Получку сыновьям сестры из Новосибирска задерживают на 3−4 месяца. Правда, ее муж еще осенью закупил муку, сахар и мясо. Сейчас от одних забот — чем накормить семью — можно сойти сума. Меня выручает твое мясо, которое высылала. Я поделилась со всеми нашими. Надо тебе еще корову завести, чтобы ты мне не только мясо свиное передавала с салом, но и говядину. Шучу. Сквозь слезы. Прошу тебя, дорогая, не передавай — не ущемляй свою семью. Я получаю пенсию больше тебя. Урожай в 1995 году в саду был хороший. А картошку не садили. Там жить хорошо, ничего не болит, но бывает страшно и одиноко.

Зарплата и дышло

Зарплату младшей сестре задерживают на два месяца, ее мужу — на три. Он сейчас на двух работах. У младшей — врача — оклад такой же, как у меня пенсия. Да, обошли учителей и врачей совсем. Болтают о прибавках, а еще ни разу не было. Какими льготами ты пользуешься? У нас квартира да телефон — уже к 40 тыс. рублей подошли. Так я, как вдова инвалида войны, еще 50% плачу. Правда, у нас общая площадь 56 квадратных метров, и 50% берут только за 36 квадратов, остальные — 100%. Закон, как дышло, куда повернешь, туда и вышло. А другим тяжело как. Может, депутаты передерутся все и будет лучше? Пока закон «О ветеранах» вступит в силу, у нас уже совсем не будет сил. «Отцы» наши, наверное, этого и ждут.

Как жили в 1997 году на Алтае. Олег Богданов

Телесериалы по радио

Везде одно горе — и в семьях, и в стране. А правительство все издает законы, которые не выполняются (1996 год, — прим. Ред.). Пенсию еще не дали за июль. Даже программа по радио превратилась в телесериал, слушаешь, но как при партии в советские времена — «от» и «до» вранье. Младшая сестра ушла на пенсию по выслуге лет — хотела вовремя пенсию получать, так как зарплату давали частями. Но получила всего лишь два раза и меньше зарплаты. Пришло письмо из Казахстана — там ругают нашего «держиморду», а своего хвалят. Хотя и нет порядка в стране. Из Белоруссии тоже получила письмо — у них деньги в «зайчиках», так они миллионами «ворочают».

Поставили на колени

Большое спасибо за масло. Я, наверное, никогда с тобой не рассчитаюсь. Звонили из Казахстана (1998 год, — прим. Ред.). Судя по разговору, у них лучше жизнь. Правда, хуже нашей и быть уже не может. Поставили всех на колени. Противно уже смотреть и слушать их обещания. Цены так подскочили, что на рынке кроме рыбы и картошки ничего не купить. Каждый день цены растут. Муж младшей сестры вроде на двух работах, а деньги не получает.

Митинг в Барнауле , 1997 год. Олег Богданов

Лекарства

Готовлюсь на упокой (2001 год, — прим. Ред.). Болезни не отпускают. Лекарства дорогие, положены бесплатно, но их нигде нет. Две сестры, которые в Белоруссии, хвалят своего Лукашенко. Из Казахстана пишут, что все дорого, пенсию выплачивают не вовремя. Разговор по телефону — даже местный — платный. Одна сестра пустила двух девочек на квартиру, чтобы хоть как-то прожить. Возмущаются Назарбаевым — не ожидали, что он допустит, что народ станет бедствовать…

Все есть

Посмотришь на рынке и в магазинах — вроде все есть… Не про нашу честь, все дорого. Будьте здоровы и счастливы.

И «хватит плакать, надо думать о лучшем» (2002 год, прим. Ред.).

От автора

Письмо от 24 декабря 2002 года — последнее в пачке. Потом мама тяжело заболела и перестала писать. Несмотря на то, что готовилась на упокой в 2001-м, ушла в мир иной в 2023-м, на 94-м году жизни.

В военное время 12-летней девочкой таскала мешки с пшеницей для отправки на фронт. Их семья, приехавшая в Алтайский край из Белоруссии в голодные 30-е прошлого века, относилась к врагам народа (во время войны арестовали отца многодетной семьи. А сейчас в архиве отец мамы и мой дед, которого ни разу не видела, значится, как труженик тыла. О реабилитации родственники не могли найти документального подтверждения, — прим. Ред.).

После ареста ее отца забрали корову от восьмерых детей. Мама рассказывала, как одну зиму питались жмыхом. Родственники помогали картошкой. И это поколение выжило! И пережило другие испытания — как экономические, так и политические.

Низкий поклон. И — простите нас.

Факты

*НКО — некоммерческие неправительственные организации 90-х годов, с которыми начали бороться в 2000-х и до сегодняшнего времени.

С начала 1993 года средняя заработная выросла с 15 300 рублей (январь) до 141 200 рублей (декабрь). Курс доллара в январе 1993 года составлял 417 рублей за доллар, а в декабре уже 1247 рублей. Инфляция за 1993 год составила 840%.

За 1995 год инфляция составила — 131,6%. Средняя заработная плата за 1995 год — от 302 000 рублей в январе до 735 000 рублей в декабре. Курс к доллару от 3800 рублей (январь) до 4600 (декабрь).

Значительного снижения инфляции впервые с 1991 года удалось добиться только к 1996 году.

В 1997 году назрела необходимость проведения деноминации, поскольку цены были уже по многим товарам народного потребления в миллионах рублей.

1998 и 1999 годы отличались гиперинфляцией, ростом цен и значительным падением реальных денежных доходов населения.

Президенты, во время правления которых происходило описанное в письмах, — Михаил Горбачев, Борис Ельцин.