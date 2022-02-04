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Жизнь

Страшный, но не приговор. 8 фактов о раке

Всемирный день борьбы против рака отмечают 4 февраля. Кого поражает страшная болезнь и как ее «предупредить» — в подборке фактов altapress.ru.

Клетки рака. Онкология.
Клетки рака. Онкология.
medbooking.com.

1. Примерно 16% людей по всему миру умирают от рака.

2. 70% смертей от рака приходятся на страны с низким и средним уровнями дохода.

3. По статистике, к летальному исходу чаще приводит рак легких, печени, желудка, прямой кишки и предстательной железы — у мужчин. Женщин же нередко «сражает» рак груди, легких, желудка, прямой кишки и шейки матки.

4. Для профилактики рака врачи рекомендуют отказаться от курения. Оно вызывает примерно 22% случаев заболевания.

Врач. Халат. Болезнь
Врач. Халат. Болезнь
СС0

5. Рак — не приговор. Больше чем в 50% случаев его можно предотвратить и вылечить.

6. 9 из 10 экспериментальных лекарств не работают против рака.
Более того, только часть новых препаратов проходит стадию доклинических исследований. Многие разработки попросту не «доживают» до клинических испытаний.

7. Причина 20% рака — хронические инфекционные процессы. Так, рак шейки матки возникает из-за вируса папилломы человека. А гепатит В приводит к раку печени.

Старость.
Старость.
CCO.

8. Еще один фактор онкологии — возраст. Чем старше человек, тем выше его риски заболеть. Еще один жуткий факт: вместе с продолжительностью жизни в развитых странах увеличивается и заболеваемость раком.

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