Страсти бурлят. Крупный поставщик угля едва не оставил Бурлинский район замерзать

Бурлинский район подвергся попытке устроить монополию на рынке угля. Одна из компаний, участвующих в аукционе на поставку топлива, сильно снизила цену за тонну. Это помогло ей выиграть, но району в итоге досталось некачественное сырье, которое поставщик отказался заменить. А позже пытался сорвать и последующие конкурсы.

Прошел неоднозначно

Администрация Бурлинского района, как и любого другого, перед новым отопительным сезоном в 2023 году заранее обеспокоилась поставкой угля для своих котельных, от которых отапливаются муниципальные учреждения.

Первый аукцион, который, по-хорошему, должен был стать и последним, прошел неоднозначно. Победитель – компания «Кузбассуглеснаб», которой владеет бизнесмен Сергей Курдюмов, – заявил беспрецедентно низкую стоимость: 3 780 рублей за тонну. Для администрации это, может быть, было бы хорошо, если бы в конце концов уголь не пришел некачественный. Это подтвердила и независимая экспертиза: калорийность оказалась значительно ниже нормы.

Топливо. Уголь. CC0

«Кузбассуглеснаб» отказался заменить некачественное сырье, и администрация района вынуждена была обратиться в суд. Однако вердикт до сих пор неясен: тяжба все еще продолжается, заседания уже более полугода переносятся. Следующее, например, назначено на начало июня.

Отсев других претендентов

Между тем администрация района начала в срочном порядке искать варианты, как закупить новый уголь, иначе была вероятность не пройти прокурорскую проверку о готовности к отопительному сезону. На муниципальном складе создали двухмесячный запас сырья, а пока занялись новыми конкурсами.

Но второй аукцион, который прошел в декабре, оказался сорван той же самой компанией: «Кузбассуглеснаб» подал жалобу в федеральную антимонопольную службу. Поводом послужили некоторые условия аукциона, которые показались компании необоснованными. Так, в Бурлинском районе есть собственный ж/д тупик, и, по условиям конкурса, уголь следовало привезти туда железнодорожным транспортом. В администрации объяснили это тем, что поставку будет удобнее проконтролировать: сколько угля прибыло, когда и какого качества.

Уголь. unsplash.com

Поставщик же, собираясь проигнорировать требования, предлагал привезти сырье машинами. Администрацию такой вариант не устроил: цена доставки получалась выше, да и отследить ее сложнее. В итоге поставщик решил, что требовать привезти уголь вагонами неправомерно. Несмотря на то, что ФАС не удовлетворила его жалобу, аукцион затянулся, и другие претенденты решили в нем не участвовать.

Получить качественное сырье

В январе состоялся уже третий и последний конкурс, хотя попытки были саботировать и его были. «Кузбассуглеснаб» вновь пытался выйти с аналогичной жалобой на условия аукциона – на этот раз в арбитражный суд. Потом компания все-таки решила поучаствовать в конкурсе, опять серьезно понизив цену за тонну угля – на 7%. Однако в игру вступил еще один претендент – он предложил цену еще на полпроцента ниже и в итоге победил в аукционе.

Отопительный сезон удалось благополучно завершить, однако администрация опасается, что в следующем году ситуация может повториться. В Бурлинском районе отмечают, что не заинтересованы в конфликте, им нужно только одно: получить качественный, соответствующий всем нормам уголь, за который они готовы заплатить. До судебного решения поставка остается неоплаченной. Либо, если «Кузбассуглеснаб» не устраивают такие условия, его должны внести в реестр неблагонадежных поставщиков, чтобы впредь компания не смогла участвовать в аукционах.

Аукцион. Pixabay.com

Правда, когда все разрешится, с учетом постоянных переносов судебных заседаний, неизвестно. Суды, кстати, двигаются из-за обстоятельств, которые складываются со стороны Сергея Курдюмова.

Не единственный

Бурлинский район не первый, кто столкнулся с монополистскими амбициями «Кузбассуглеснаба». В 2018 году компания, как поставщик угля, появилась в Славгороде. Близкий к администрации источник сообщает, что там тоже периодически жалуются, что уголь приходит некачественный, а порой и не в полном объеме.

А на днях следком завершил расследование уголовного дела по факту незаконного дохода трех лиц на сумму более 276 млн рублей, связанного с контрактом на поставку угля для ТЭЦ Ярового в 2022 году. Один из них – индивидуальный предприниматель из Барнаула, двое – руководители обществ с ограниченной ответственностью, занимающихся оптовой поставкой твердого топлива. Материалы уже передали в суд.

Уголь на ТЭЦ Ярового. Altairegion22.ru

В 2022 году МУП «ЯТЭК», который обслуживает ТЭЦ Ярового, объявил аукцион на закупку 66 тыс. тонн каменного угля. Претендентами стали три уже упомянутых конкурента в сфере оптовой торговли твердым топливом. Компании следком не называет, но одна из них и есть «Кузбассуглеснаб».

Они в обход антимонопольного законодательства заключили соглашение, по которому контракт получила одна из их фирм, а остальные намеренно проиграли на торгах, предварительно поддержав начальную максимальную цену в 719 млн рублей. В итоге им удалось незаконно заработать почти 276 млн рублей. Сообщается, что во время следствия фигуранты частично погасили нанесенный предприятию ущерб – на 79 млн рублей.

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