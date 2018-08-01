Стрельба из БМП и оружие XXI века: что Виктор Томенко делал на военном полигоне в Алтайском крае

Виктор Томенко, врио губернатора Алтайского края, 31 июля встретился с командованием мотострелковой бригады в Алейске, а также посмотрел учебные стрельбы на полигоне. Сам он не стал брать в руки оружие.

На полигоне «Алейский» в этот день шли занятия по огневой подготовке: стреляли, как машины пехоты (БМП), так и военнослужащие из различного оружия. Тренировки на БМП проходили на танкодроме, а на автодроме улучшали навыки вождение различных автомобилей.

Врио губернатора Алтайского края посмотрел несколько видов камуфляжной военной формы. Она предназначалась для работы в разных полевых условиях: как на снежной местности, так и в пустынях или лесах.

Виктор Томенко на военном полигоне в Алтайском крае. Анна Зайкова. Виктор Томенко на военном полигоне в Алтайском крае. Анна Зайкова. Виктор Томенко на военном полигоне в Алтайском крае. Анна Зайкова. Виктор Томенко на военном полигоне в Алтайском крае. Анна Зайкова. Виктор Томенко на военном полигоне в Алтайском крае. Анна Зайкова.

Виктору Томенко показали и современное оружие. На столе лежали модернизированные автоматы Калашникова, снайперские винтовки, пулеметы и гранатометы.

Когда политика попросили взять в руки оружие, он отказался.

Виктор Томенко на военном полигоне в Алтайском крае. Анна Зайкова.

На полигоне военнослужащие собирали понтоны. Эти наплавные мосты позволяют техники и солдатам преодолевать реки и другие водные преграды. Понтоны активно используют во время паводков. В апреле несколько солдат и машин помогали жителям села Ая в Алтайском районе. За 30 минут можно сделать мост протяженностью 100−120 метров. По нему может передвигаться даже тяжелая техника.

Виктор Томенко на военном полигоне в Алтайском крае. Анна Зайкова. Виктор Томенко на военном полигоне в Алтайском крае. Анна Зайкова. Виктор Томенко на военном полигоне в Алтайском крае. Анна Зайкова. Виктор Томенко на военном полигоне в Алтайском крае. Анна Зайкова. Виктор Томенко на военном полигоне в Алтайском крае. Анна Зайкова.

Майор Павел Папков, начальник полигона, рассказал, что тренировки здесь могут проходить не только днем, но и ночью. Их проводят каждый день, кроме выходных. Майор подчеркнул, что в 2017 году полигон стал лучшим среди мотострелковых подразделений вооруженных сил России. При оценке учитывалось работа оборудования и другие возможности полигона. В обслуживании этого военного объекта участвуют 42 человека.

Виктор Томенко на военном полигоне в Алтайском крае. Анна Зайкова.

На встрече Виктор Томенко также обсудил вопросы взаимодействия правительства края с командованием войскового соединения. Известно, что руководство полигона уже давно просит о его расширении. Площадь военного объекта — 1245 га.