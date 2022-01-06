Суженый, приди. 4 интересных рождественских гадания, по которым на Руси предсказывали любовь

Гадание по пламени свечи проводят за праздничным ужином. Чтобы узнать больше о суженом, барышня должна внимательно понаблюдать за огнем.
- Если пламя спокойное и ровное — значит, вскоре вас ожидает взаимная и крепкая любовь.
- Если воск стекает по свече только с одной стороны, то ваш будущий избранник окажется не тем, за кого себя выдает. Будьте осторожны и смотрите в оба.
- Воск стекает «ручьем» и быстро заполняет подсвечник — к трудностям в отношениях.
- От свечи идет черный дым — к быстрому расставанию.
Это гадание на замужество. Чтобы провести его, понадобится волос с головы возлюбленного. Итак:
- ровно в 00:00 наполните чашу водой;
- добавьте в воду по щепотке сахара и соли;
- дождитесь, пока соль осядет на дно;
- одновременно окуните в воду два волоса — свой и вашей «половинки»;
- оставьте миску на ночь, чтобы дождаться предсказания.
Если наутро волоски сплелись вместе, то быть свадьбе. А вот разошедшиеся в сторону волосины, наоборот, предвещают скорое расставание.
Один из волос ушел ко дну — и вовсе к болезни.
Для ритуала подготовьте миску и сырое яйцо.
Белок, отделенный от желтка, вылейте в миску с водой. Затем емкость отправьте в духовку и дождитесь, пока белок свернется. По получившейся яичной фигуре можно узнать правду о партнере и совместном будущем.
- Если белок свернулся в кольцо, то, значит, ваша жизнь наполнится гармоничными отношениями.
- Белок по форме напоминает треугольник — к расставанию.
- Белок похож на лодку — ваш супруг (или супруга) будет иностранцем.
- Белок опустился на дно миски — к одиночеству.
На небольших листках бумаги напишите разные мужские имена. Одну записку обязательно оставьте незаполненной.
Положите все бумажки под подушку, а утром 7 января вытяните одну из них: какое имя попалось, так и будут звать вашего жениха. А если вытащенный листок пустой, то судьба пока просто не знает имени суженого.