Суженый, приди. 4 интересных рождественских гадания, по которым на Руси предсказывали любовь

4

По бумаге

На небольших листках бумаги напишите разные мужские имена. Одну записку обязательно оставьте незаполненной.

Положите все бумажки под подушку, а утром 7 января вытяните одну из них: какое имя попалось, так и будут звать вашего жениха. А если вытащенный листок пустой, то судьба пока просто не знает имени суженого.