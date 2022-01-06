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Жизнь

Суженый, приди. 4 интересных рождественских гадания, по которым на Руси предсказывали любовь

Канун Рождества (6 января), были уверены предки, — мистическая дата. Незамужние девушки в этот день (и в ночь на 7 января) гадали на суженого и пытались предсказать судьбу. Altapress.ru сделал подборку самых интересный гаданий из прошлого, которые подскажут, как обрести любовь и выйти замуж.

Гадание. Свечи.
Гадание. Свечи.
pixabay.com
1
По пламени свечи

Гадание по пламени свечи проводят за праздничным ужином. Чтобы узнать больше о суженом, барышня должна внимательно понаблюдать за огнем.

  • Если пламя спокойное и ровное — значит, вскоре вас ожидает взаимная и крепкая любовь.
  • Если воск стекает по свече только с одной стороны, то ваш будущий избранник окажется не тем, за кого себя выдает. Будьте осторожны и смотрите в оба.
Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0
  • Воск стекает «ручьем» и быстро заполняет подсвечник — к трудностям в отношениях.
  • От свечи идет черный дым — к быстрому расставанию.
2
По волосам

Это гадание на замужество. Чтобы провести его, понадобится волос с головы возлюбленного. Итак:

  • ровно в 00:00 наполните чашу водой;
  • добавьте в воду по щепотке сахара и соли;
  • дождитесь, пока соль осядет на дно;
Женщина. Волосы. Прическа
Женщина. Волосы. Прическа
СС0
  • одновременно окуните в воду два волоса — свой и вашей «половинки»;
  • оставьте миску на ночь, чтобы дождаться предсказания.

Если наутро волоски сплелись вместе, то быть свадьбе. А вот разошедшиеся в сторону волосины, наоборот, предвещают скорое расставание.
Один из волос ушел ко дну — и вовсе к болезни.

3
По яичному белку

Для ритуала подготовьте миску и сырое яйцо.

Белок, отделенный от желтка, вылейте в миску с водой. Затем емкость отправьте в духовку и дождитесь, пока белок свернется. По получившейся яичной фигуре можно узнать правду о партнере и совместном будущем.

  • Если белок свернулся в кольцо, то, значит, ваша жизнь наполнится гармоничными отношениями.
Яйца.
Яйца.
СС0
  • Белок по форме напоминает треугольник — к расставанию.
  • Белок похож на лодку — ваш супруг (или супруга) будет иностранцем.
  • Белок опустился на дно миски — к одиночеству.
4
По бумаге

На небольших листках бумаги напишите разные мужские имена. Одну записку обязательно оставьте незаполненной.
Положите все бумажки под подушку, а утром 7 января вытяните одну из них: какое имя попалось, так и будут звать вашего жениха. А если вытащенный листок пустой, то судьба пока просто не знает имени суженого.

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