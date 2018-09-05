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Светская хроника: жена Медведева пустилась в пляс «под Сердючку» на вечеринке

Супругу председателя правительства РФ Светлану Медведеву заметили на вечеринке «Новой волны» в Сочи.

Светлана и Дмитрий Медведевы.
Светлана и Дмитрий Медведевы.
kremlin.ru

Она танцевала в первых рядах звездных гостей под песни Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки.

Данилко не давал концертов в России с 2013 года, отмечают «Дни.ру». После шести лет отсутствия на российской сцене украинский исполнитель приехал на «Новую волну» и спел свои хиты на «белой вечеринке» для узкого круга.

Светлана Медведева пританцовывала вместе со всеми в первом ряду.

«Она оказалась знатоком и поклонницей таланта Верки, подпевала всем ее хитам — от „Горилки“ до „Хорошо“», — отмечает издание.

Многие артисты успели перекинуться с женой премьер-министра парой слов, а некоторые как будто старались держаться к ней поближе, чтобы потом «мелькнуть» в СМИ в компании с Медведевой, пишет ura.ru.

3 сентября президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» в Сочи.

«Уверен, что гостеприимство жителей Сочи, радушие многочисленных зрителей помогут артистам выступить ярко и достойно», говорится в приветствии президента.

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