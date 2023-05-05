5 мая
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Жизнь

Своеобразный ремонт дорог провели в алтайском городе в преддверии Дня Победы

Жители Камня-на-Оби недоумевают из-за субстанции, которой утром 4 мая ремонтировали дороги города, сообщают "Каменские новости"

Ремонт дорог.
Ремонт дорог.
"Каменские новости"

Как сообщают очевидцы, дорога находится в центральной части Камня-на-Оби. На кадрах заметно, что она вся испещрена глубокими ямами.

Однако вместо качественного ремонта рабочие просто засыпали их коричнево-рыжей смесью и притоптали ногами.

При этом недавно в городе прошли торги на 1,5 млн рублей на ремонт дорог.

Замглавы администрации Каменского района объяснил, что это лишь текущее содержание дорог, а не ремонт.

Ямы засыпали временно - в преддверии 9 мая, чтобы гости города не ломали ноги.

Смесь при этом бесплатно выделил Малетинский каменный карьер. Там уточнили, что при утрамбовке материал якобы должен становиться прочным.

Местные жители проверили. Оказалось, заделанные ямы легко раскапываются под давлением обуви и обычной ветки дерева.

Каменцы надеются, что дорога доживет хотя бы до праздника и не "разлетится" по городу пылью.

Ранее дорога в Алтайском крае разрушилась спустя несколько дней после ремонта.

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