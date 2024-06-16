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Жизнь

Свой трамвай, спасение подростка и еще 7 хороших новостей июня в Алтайском крае

Улицы Барнаула продолжают пышно цвести, погода преподносит редкие явления, врачи спасли мальчику жизнь, а грибники активно «шуршат» в лесу. Что еще хорошего случилось на Алтае — рассказывает altapress.ru.

Презентация «Гранита» — первого трамвая, который спроектировали и собрали в Барнауле.
Презентация «Гранита» — первого трамвая, который спроектировали и собрали в Барнауле.
Ирина Пергаева.
  • Первый в истории трамвай, собранный в Барнауле, представили 12 июня. Вагон назвали «Гранит». Уже принято решение о серийном производстве.
  • Алтайские хирурги спасли жизнь 12-летнему мальчику с редкой патологией ЖКТ. Из-за нее подросток весил всего 15 кг. После еще одной операции он сможет самостоятельно питаться.
  • Жительница Барнаула Наталья Чистякова стала победительницей конкурса красоты «Миссис Россия Вселенная». Она сможет представлять страну на международном конкурсе красоты в США в 2025 году.
  • В Рубцовске сфотографировали красивое (и немного пугающее) явление — «шкваловый ворот».
Теплоходная экскурсия.
Теплоходная экскурсия.
vk.com/agkm1823

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