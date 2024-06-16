Свой трамвай, спасение подростка и еще 7 хороших новостей июня в Алтайском крае

- Первый в истории трамвай, собранный в Барнауле, представили 12 июня. Вагон назвали «Гранит». Уже принято решение о серийном производстве.
- Алтайские хирурги спасли жизнь 12-летнему мальчику с редкой патологией ЖКТ. Из-за нее подросток весил всего 15 кг. После еще одной операции он сможет самостоятельно питаться.
- Жительница Барнаула Наталья Чистякова стала победительницей конкурса красоты «Миссис Россия Вселенная». Она сможет представлять страну на международном конкурсе красоты в США в 2025 году.
- В Рубцовске сфотографировали красивое (и немного пугающее) явление — «шкваловый ворот».
Теплоходная экскурсия.
vk.com/agkm1823
- В Алтайском музыкальном театре готовятся к премьере мюзикла «Собака Баскервилей».
- Краеведческий музей Алтайского края и Барнаульский Речпорт объявили о запуске теплоходных экскурсий по Оби.
- В Алтайском крае грибники уже охотятся на рядовку майскую и подберезовики. По их словам лучшее место — лес из молодых осин и берез с примесью черемухи.
- Барнаул продолжает цвести — смотрите, какие бутоны распускаются на улицах города.
- В Барнауле хотят создать велопешеходную зону по улице Промышленной с выходом к парку «Изумрудный». Проект по формированию могут реализовать к 300-летию Барнаула.
Самое важное - в нашем Telegram-канале