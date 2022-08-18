Связь музыки и спорта: как музыкальные композиции влияют на спортивные результаты

Если посмотреть на фото спортсменов, тренирующихся или готовящихся к соревнованиям, то зачастую можно увидеть, что у многих в ушах находятся наушники. Этот момент совсем не удивителен — музыка сопровождает представителей современного общества большую часть жизни. Музыка может вызывать самые разные эмоции. Какова связь музыки со спортом? Возможно ли скачать музыку и использовать песни и мелодии для получения наилучших результатов? Об этом речь пойдёт в нашей статье.

В чем связь музыки со спортом?

Музыкальные композиции всегда сопровождали занятия спортом. Состязания между командами из разных стран всегда начинаются непосредственно с гимнов, в то же время обладатели первого места тоже имеют честь прослушать гимн своего государства. У многих команд имеются «свои» композиции, которые звучат на соревнованиях. Как правило, в сложные моменты появляется мотивация спортсменов на борьбу, когда с трибун доносятся ободряющие песни.

Любой спортсмен, вне зависимости от уровня подготовки и вида спорта, которым он занимается, имеет возможность использовать музыку. Но тут имеют значение персональные предпочтения. Для любого человека будет что-нибудь своё. Вполне возможно, что вы уже давно используете мелодии и песни в ходе тренировок и занятий спортом. Либо, вполне вероятно, вам лишь интересно, необходимо ли слушать новинки песни при выполнении спортивной подготовки. Рассмотрим, какое же оказывает музыка влияние на спортивные результаты.

Чем помогает музыкальное сопровождение в спорте?

Спортсмены утверждают, что именно музыка часто помогает им готовиться к состязаниям. В первую очередь, музыка помогает справиться со стрессом отвлечься от ненужных мыслей. Нервничая вы создаёте в своей голове не лучшие сценарии развития событий и не способны контролировать собственные мысли. В этом случае стоит скачать песню бесплатно, включить любимый трек и расслабиться, ведь музыка помогает успокоиться, отвлекает от плохих мыслей. Вдобавок любимые треки вызывают хорошие эмоции и воспоминания. Вот почему многие спортсмены утверждают, что музыка тесно связана со спортом!

Музыка. Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

Приятные занятия с музыкой

Многочисленные исследования доказывают, что музыка бывает полезна при длительных тренировках. За счёт ее они становятся не такими утомительными, в то время как сам процесс становится гораздо приятнее. Однако это касается тренировок с невысоким и средним уровнями усилий, к примеру, ходьба, пробежка, поездка на велосипеде.

Итак, можно заключить, сказав, что музыка и спорт находятся все время рядом и помогают спортсменам быть активными!

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