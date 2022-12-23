23 декабря
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Жизнь

Связаться с Дедом Морозом поможет Маруся и волшебная почта

Накануне Нового года «Ростелеком» предлагает поговорить со сказочным волшебником с помощью Маруси, голосового помощника умной колонки от компании VK. А письма с новогодними пожеланиями можно будет отправить через специальные почтовые ящики, которые Алтайская резиденция Деда Мороза при поддержке федерального оператора разместила в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Заринске и Белокурихе.

Дед Мороз.
Дед Мороз.
Фото: «Ростелеком».

По команде «Маруся, позвони Деду Морозу» голосовой помощник умной колонки спросит ваше имя, после чего свяжется со сказочным волшебником, который предложит вместе спеть, выслушает ваши новогодние пожелания и поздравит с Новым годом. Умная колонка от VK станет отличным новогодним подарком для любой семьи. Маруся поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink и устройствами «Умного дома» от «Ростелекома». Кроме того, акустическая система беседует, развлекает, рассказывает сказки и многое другое.

— Чтобы Маруся встретила Новый год в домашней обстановке, мы предлагаем рассрочку платежа, при которой покупку можно забрать сразу после оформления и оплаты первоначального взноса в размере двух тысяч рублей. При заказе можно также выбрать цвет умной колонки и вид — Капсула или Капсула Мини, — пояснил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

«Волшебные» почтовые ящики в Барнауле размещены в Снежном городке рядом с главной новогодней елкой на ул. Мало-Тобольская, в ТРЦ «Сити-центр» (отдел «Томат» на первом этаже) и в магазинах торговой сети Леруа Мерлен. В Бийске почта работает в творческой мастерской АРТ-Боржек (ул. Декабристов, 27/1, офис 219). В Заринске письмо можно отправить из детского центра «Затея» (ул. Строителей, 26/3). В Новоалтайске почтовый ящик находится в детском центре «Равновесие» (ТЦ «Флагман»). А в Белокурихе новогодние пожелания в конверте можно отнести сразу в Алтайскую резиденцию Деда Мороза, расположенную на ул. Славского, 17

«Волшебная» почта Деда Мороза.
«Волшебная» почта Деда Мороза.
Фото: «Ростелеком».
Письмо Деду Морозу.
Письмо Деду Морозу.
Фото: «Ростелеком».

— Каждый зимний сезон «волшебная» почта приносит Деду Морозу несколько тысяч писем с пожеланиями алтайских детей. Дедушка читает их лично, отвечает на самые трогательные послания и бережно хранит всю корреспонденцию. Почтовые ящики будут работать до 10 января следующего года. Загадайте самое заветное желание и верьте, что оно обязательно сбудется, — сообщила руководитель Алтайской резиденции Деда Мороза Олеся Лободина.

Узнать обо всех возможностях умной колонки от VK и заказать продукт можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 1000 800

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