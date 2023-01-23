«Театр ничему не учит». Известный критик рассказал барнаульцам, зачем на самом деле нужно смотреть спектакли

Представление о спектакле как об обязательном жизненном уроке или средстве, которое должно «возвышать», твердо закрепилось в сознании еще советского зрителя. Создатель старейшего в России фестиваля «Реальный театр», куратор «На100ящего времени» и сотни других лабораторий, критик Олег Лоевский рассказал барнаульцам, какие настоящие задачи сегодня могут быть у сценического искусства.

В этот раз Олег Лоевский посмотрел в Барнауле несколько спектаклей: «Космос», «Антигона», «Кое-что о том самом и не только», «Жар и холод, или Идея господина Дома» в Алтайском краевом театре драмы и поделился впечатлениями и мыслями с артистами. А со зрителями он поговорил о своем творческом пути и театральных смыслах.

Критик объяснил, почему каждый раз ужасается, когда его спрашивают: «Чему учит этот спектакль?».

«Очень важно понимать, что театр нас ничему не учит, — говорит он. — А чему вас нужно научить? Какая часть фразы „не убей“ непонятна человечеству? Вы все знаете. Но почему поступаете по-другому — вот с этим театр пытается разобраться. В школе не можем правила дорожного движения запомнить, а тут — учите жить».

По мнению Олега Лоевского, у театра есть две важные задачи. Первая — эмоционально ударить. Как говорит критик, люди не хотят испытывать сильных чувств, чтобы не страдать, ищут безопасных эмоций и впоследствии становятся менее эмпатичными.

Алтайский театр драмы выступил на легендарной сцене театра Вахтангова vk.com/altdrama

Олег Лоевский,

критик:

Миллион раз рассказывал случай: мама приятеля смотрела телевизор. В новостях говорят: «В Бангладеше разрушился мост, погибли 150 человек». Ну погибли. Она переключает канал, там сериал, где женщина говорит: «Мария, Хуан тебе изменяет» — и мама как закричит, как заплачет! «Как это возможно?». Театр может заставить испытывать «боль», напомнить: она созидательна и делает нас людьми — сострадающими и сочувствующими. А еще сцена моделирует те ситуации, с которыми пытаешься разобраться. Может и развлечь — в этом ничего плохого нет.

Вторая задача — напомнить, что жизнь очень сложна и в ней нет простых решений. В мире, где приходится существовать в системе выбора, нужно разбираться и не упрощать его, и особенно не недооценивать душевное устройство других людей.

Поэтому театр помогает анализировать реальность: понять время, в котором живем, и себя в нем.