«Театр ничему не учит». Известный критик рассказал барнаульцам, зачем на самом деле нужно смотреть спектакли

В этот раз Олег Лоевский посмотрел в Барнауле несколько спектаклей: «Космос», «Антигона», «Кое-что о том самом и не только», «Жар и холод, или Идея господина Дома» в Алтайском краевом театре драмы и поделился впечатлениями и мыслями с артистами. А со зрителями он поговорил о своем творческом пути и театральных смыслах.
Критик объяснил, почему каждый раз ужасается, когда его спрашивают: «Чему учит этот спектакль?».
«Очень важно понимать, что театр нас ничему не учит, — говорит он. — А чему вас нужно научить? Какая часть фразы „не убей“ непонятна человечеству? Вы все знаете. Но почему поступаете по-другому — вот с этим театр пытается разобраться. В школе не можем правила дорожного движения запомнить, а тут — учите жить».
По мнению Олега Лоевского, у театра есть две важные задачи. Первая — эмоционально ударить. Как говорит критик, люди не хотят испытывать сильных чувств, чтобы не страдать, ищут безопасных эмоций и впоследствии становятся менее эмпатичными.
Олег Лоевский,
критик:
Миллион раз рассказывал случай: мама приятеля смотрела телевизор. В новостях говорят: «В Бангладеше разрушился мост, погибли 150 человек». Ну погибли. Она переключает канал, там сериал, где женщина говорит: «Мария, Хуан тебе изменяет» — и мама как закричит, как заплачет! «Как это возможно?».
Театр может заставить испытывать «боль», напомнить: она созидательна и делает нас людьми — сострадающими и сочувствующими. А еще сцена моделирует те ситуации, с которыми пытаешься разобраться. Может и развлечь — в этом ничего плохого нет.
Вторая задача — напомнить, что жизнь очень сложна и в ней нет простых решений. В мире, где приходится существовать в системе выбора, нужно разбираться и не упрощать его, и особенно не недооценивать душевное устройство других людей.
Поэтому театр помогает анализировать реальность: понять время, в котором живем, и себя в нем.
«Мы все еще живем либо в прошлом, либо в будущем. Разбираемся, хороший ли царь Иван Грозный и будет ли через 20 лет все отлично. Какой Иван Грозный? А сегодня что с нами? — говорит Лоевский. — Кто не понимает реальность, тот не понимает своей жизни. А мы ее все время пытаемся превратить в какую-то сказку. Театр нас по-новому сталкивает с реальностью. А артист, пьесы, драматург, свет — средства, которые пытаются это время раскрыть».
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