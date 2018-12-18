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Жизнь
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Течь в Марианской впадине оказалась гораздо больше

Марианская впадина находится на стыке двух тектонических плит — Тихоокеанской и Филиппинской. Тихоокеанская плита медленно движется в сторону Азии и «подныривает» под Филиппинскую, уходя вглубь низлежащего слоя — мантии. Вместе с собой плита уносит и воду, но точное количество утекающей вглубь планеты жидкости оставалось неясным. Работа группы исследователей позволила уточнить объемы «марианской течи».

Вода. Море. Океан.
Вода. Море. Океан.
открытые источники (CC0)

На глубинах в десятки километров ниже самой глубокой впадины ученые расставили на дне океана 19 сейсмометров, а еще семь аналогичных устройств разместили на островах, сообщает chrdk.ru. Все гаджеты регистрировали сейсмические волны, распространяющиеся внутри нашей планеты.

Как оказалось, прошлые исследования давали цифру примерно в четыре раза меньше, чем показало новое исследование.

Попадание воды вглубь мантии бесследно не проходит, пишет mail.ru. Вода, даже оказавшись химически связанной с горными породами, затем должна выйти на поверхность — а это означает, что она оказывается в составе извергаемого вулканами вещества.

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