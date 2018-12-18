Течь в Марианской впадине оказалась гораздо больше

На глубинах в десятки километров ниже самой глубокой впадины ученые расставили на дне океана 19 сейсмометров, а еще семь аналогичных устройств разместили на островах, сообщает chrdk.ru. Все гаджеты регистрировали сейсмические волны, распространяющиеся внутри нашей планеты.
Как оказалось, прошлые исследования давали цифру примерно в четыре раза меньше, чем показало новое исследование.
Попадание воды вглубь мантии бесследно не проходит, пишет mail.ru. Вода, даже оказавшись химически связанной с горными породами, затем должна выйти на поверхность — а это означает, что она оказывается в составе извергаемого вулканами вещества.