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Жизнь

Теплое солнце и прохладный ветер обещают синоптики Алтайского края 13 июня

Синоптики алтайского гидрометцентра прогнозируют теплую погоду с освежающим ветром 13 июня в Алтайском крае.

Лето. Солнце. Погода.
Лето. Солнце. Погода.
СС0

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае прогнозируют температуру до +11...+16 градусах. В предгорьях возможно похолодание до +6 градусов. Ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем потеплеет до +23...+28 градусов. На большей части территории края осадков не ожидается. Однако по северо-западу местами возможны небольшие дожди и грозы.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. По северо-западу в конце дня местами порывы до 18 м/с.

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью температура составит +11...+13 градусов. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.

Днем столбики термометров поднимутся до +23...+25 градусов. Осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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