Тест: что ты знаешь о мобильной связи в своем городе?

Без сомнений, мобильная связь в нашей жизни важна. Но что мы о ней знаем? Много ли интернет-трафика барнаульцы потребляют каждый день? Насколько вырос трафик интернета за последние годы? В каком районе «качают» больше всех? Проверьте себя, ответив на вопросы теста. Вариантов всего два: правда/неправда — проще некуда! А подготовить тест нам помогли эксперты Tele2.