Тит Листопадник: что можно и нельзя делать 7 сентября

Традиции на Тита Листопадника

В церковном православном календаре проходит день памяти первого епископа Критского, апостола Тита. Святой жил в I веке и являлся учеником апостола Павла.

В этот день принято отправляться за грибами. Проходят последние грибные урожаи, поэтому нужно набрать как можно больше, чтобы приготовить вкусные блюда и заготовки на зиму.

Это хороший день для дальней дороги, путешествия.

Также подходящий день для шопинга, запланированных приобретений, крупных покупок.

Осень. Кот. СС0

Что нельзя делать на Тита Листопадника

Нельзя устраивать охоту на грызунов, мышей и крыс — можно навлечь на свой дом голод и безденежье.

Осень. СС0

Народные приметы на 7 сентября

Дождь начался после обеда — надолго затянется.

Утром дождь прошел — весь день будет ясно.

Грибов очень много — зима предстоит затяжная и суровая.

Деревья щелкают — погода будет сухой.

Вороны каркают хрипло и отрывисто — к ненастью.

Перелетные птицы на крыши домов садятся — осень наступит дождливая.

Большая часть листьев с деревьев уже опала — зима ранняя и очень холодная.

Листопад только начался или даже не начинался — зима окажется поздней, мягкой, теплой.

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