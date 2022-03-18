То ли рыба, то ли козел. Тест: что вы знаете о созвездиях

20 марта отмечается Международный день астрологии. Чтение гороскопов ­- спорное, но увлекательное занятие. Разбираться во всех тайнах этого дела не будем. Но попробуем вспомнить историю возникновения созвездий. Проверьте, как хорошо вы их знаете в тесте altapress.ru.