Традиции в День Ильи Муромца. Что обязательно нужно сделать и съесть 1 января

Что обязательно нужно сделать в День Ильи Муромца
По поверью, прототип Ильи Муромца — преподобный Илья Печерский. Жил он во времена Владимира Мономаха.
На Руси в праздник издавна вспоминали бравые подвиги богатырей, защитников и народных героев.
Кроме того, были уверены предки, нужно встать пораньше и, несмотря на морозы, пойти на перекресток.
Там палкой чертили крест и осторожно прикладывались к нему ухом — таков был обряд на богатый урожай.
Лучшим блюдом к праздничному столу прародители признали жареного поросенка. Он — символ удачи, плодородия, благополучия и здоровья.
Рецепт пикантного жареного поросенка
Ингредиенты
- Поросенок — 1 штука;
- Лимон — 6 штук;
- Чеснок — 3−4 головки;
- Зеленый лук — 2 пучка;
- Соль, перец черный и другие приправы — по вкусу;
- Соевый соус — по вкусу;
- Оливковое масло — по вкусу.
Приготовление
Подготовьте поросенка — он должен быть пустым внутри. Уберите из него все внутренности. Также очистите тушку от щетины (ее можно срезать или сбрить). Нафаршируйте поросенка зеленым луком и цельными лимонами (или чесноком с луком — зеленым и репчатым). Натрите мясо солью, приправами и смажьте оливковым маслом, а затем сшейте кожу поросенка нитками.
Не забудьте об ушах, пятачке, хвостике и лапках: чтобы эти части не обгорели, оберните их фольгой. Выпекайте деликатес в духовке 3−5 часов при температуре 180…200 градусов. Приятного аппетита!
Приметы в День Ильи Муромца
- Выносить мусор из дома — к несчастью;
- Утром 1 января тепло — жди хорошего урожая зерна;
- Ночью ярко светит луна — значит, много бобовых уродится;
- Деревья плотно покрыл иней — к сытному и богатому году, без нищеты и голода.