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Жизнь

Традиции в День Ильи Муромца. Что обязательно нужно сделать и съесть 1 января

1 января, как «чистый лист», — начало нового года. А еще сегодня отмечают народно-христианский праздник День Ильи Муромца. Рассказываем, какие традиции (в том числе пищевые) принято соблюдать сегодня.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
Михаил Хаустов

Что обязательно нужно сделать в День Ильи Муромца

По поверью, прототип Ильи Муромца — преподобный Илья Печерский. Жил он во времена Владимира Мономаха.

На Руси в праздник издавна вспоминали бравые подвиги богатырей, защитников и народных героев.

Кроме того, были уверены предки, нужно встать пораньше и, несмотря на морозы, пойти на перекресток.

Там палкой чертили крест и осторожно прикладывались к нему ухом — таков был обряд на богатый урожай.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
ССО

Лучшим блюдом к праздничному столу прародители признали жареного поросенка. Он — символ удачи, плодородия, благополучия и здоровья.

Рецепт пикантного жареного поросенка

Ингредиенты

  • Поросенок — 1 штука;
  • Лимон — 6 штук;
  • Чеснок — 3−4 головки;
  • Зеленый лук — 2 пучка;
  • Соль, перец черный и другие приправы — по вкусу;
  • Соевый соус — по вкусу;
  • Оливковое масло — по вкусу.
Поросенок. Мясо.
Поросенок. Мясо.
CC0

Приготовление

Подготовьте поросенка — он должен быть пустым внутри. Уберите из него все внутренности. Также очистите тушку от щетины (ее можно срезать или сбрить). Нафаршируйте поросенка зеленым луком и цельными лимонами (или чесноком с луком — зеленым и репчатым). Натрите мясо солью, приправами и смажьте оливковым маслом, а затем сшейте кожу поросенка нитками.

Не забудьте об ушах, пятачке, хвостике и лапках: чтобы эти части не обгорели, оберните их фольгой. Выпекайте деликатес в духовке 3−5 часов при температуре 180…200 градусов. Приятного аппетита!

Зима. Снег.
Зима. Снег.
Михаил Хаустов

Приметы в День Ильи Муромца

  • Выносить мусор из дома — к несчастью;
  • Утром 1 января тепло — жди хорошего урожая зерна;
  • Ночью ярко светит луна — значит, много бобовых уродится;
  • Деревья плотно покрыл иней — к сытному и богатому году, без нищеты и голода.
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